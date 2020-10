Carreño: 'He aprendido que puedo competir contra cualquiera'

París, 3 oct (EFE).- El español Pablo Carreño, que volverá a disputar los octavos de final de Roland Garros por segunda vez en su carrera, aseguró que en el pasado Abierto de Estados Unidos, en el que cayó en semifinales, aprendió que puede 'competir contra cualquiera'.

Carreño, 18 del mundo a sus 29 años, superó a su compatriota Roberto Bautista, décimo cabeza de serie, por 6-4, 6-3, 5-7 y 6-4, y se medirá contra el alemán Daniel Altmaier, procedente de la fase previa, que venció al italiano Matteo Berrettini por 6-2, 7-6 (5) y 6-4).

Carreño reconoció que en el cuarto set se le pasaron por la cabeza los fantasmas de la semifinal del pasado Abierto de Estados Unidos, cuando el alemán Alexander Zverev le remontó dos sets y acabó venciéndole.

'De aquel partido aprendí que tengo el nivel para estar ahí, para competir las rondas finales contra cualquier jugador, estuve con dos sets arriba contra un rival que no ganó la final de milagro. Tengo que creer más en mí. Si estoy a mi nivel, puedo volver a hacerlo', aseguró.

Carreño se mostró satisfecho de haber mantenido la concentración en ese momento duro, cuando Bautista le rompió el saque en el cuarto set, lo que abría la posibilidad de jugar un quinto, y haber podido remontar.

'He preparado el partido muy bien, el nivel que estoy teniendo estas semanas en Estados Unidos y aquí es muy alto. Me veía capaz de ganar, tenía que marcar el ritmo del partido, no dejar dominarme', analizó.

Carreño se impuso en su partido 20 en Roland Garros y aseguró que el que recuerda con más emoción es la victoria en octavos en 2017 contra el canadiense Milos Raonic: 'Una batalla durísima en cinco sets que me permitió clasificarme para cuartos por vez primera'.

Lamentó que, posteriormente, una lesión le impidió jugar aquella fase contra su compatriota Rafa Nadal.

Carreño confesó que conoce poco a Altmaier, pero avisó de que su bajo ránking no es una garantía para la victoria, porque el alemán encadena seis triunfos en París, incluidos los tres de la fase previa, y eso le da confianza.

'El ránking no me va a ganar el partido. Voy a tener que ganar marcando la diferencia en la pista. No le conozco y eso es un inconveniente, mi entrenador tendrá que trabajar para ver cómo juega y qué puntos débiles tiene para determinar la táctica', señaló.

Bautista, por su parte, aseguró que la clave del duelo fue que Carreño estuvo más concentrado y acertado en los momentos clave. Llegó a romper el servicio de su rival en tres de los cuatro sets, incluido el cuarto, pero solo en el tercero aprovechó la ventaja.

'Pablo ha merecido ganar, se ha mantenido mejor en los momentos difíciles del partido, no he sabido sostener la ventaja ni mantener la concentración', aseguró.

Bautista reconoció haber sentido problemas en un codo, que con la baja temperatura se agudizaron, por lo que tuvo que pedir un antiinflamatorio, pero descartó que esa fuera la excusa de su derrota.

El cabeza de serie número 10 aseguró que llegaba a Roland Garros con buenas expectativas, por lo que se mostró decepcionado por su derrota.

'Venía bien, me venía encontrando bien, no ha sido un problema de nivel, he estado a buen nivel. En el tenis y con jugadores de este nivel pocas cosas marcan la diferencia. Pablo, en esos momentos, se ha sostenido mejor y por eso ha sido el ganador', señaló. EFE