Carreño: 'La renuncia de Nadal a Tokio no ha sido un capricho'

Santiago Aparicio

Madrid, 18 jul (EFE).- El tenista español Pablo Carreño vivirá en Tokio 2020 los primeros Juegos Olímpicos de su carrera. Llegará a Japón con el torneo de Hamburgo bajo el brazo, el sexto en su carrera y, hasta ahora, el más importante.

El tenista asturiano de 29 años ganó al serbio Filip Krajinovic por 6-2 y 6-4 y añadió Hamburgo a Marbella como éxitos obtenidos en este 2021. Seis acumula a lo largo de su carrera el decimotercer tenista del circuito que, previamente, triunfó en Chengdu, en el 2019, en Estoril en el 2017 y en Moscú y Winston Salem en el 2016.

Carreño volverá a España y en las próximas horas viajará a Tokio. Antes, atendió a la Agencia EFE desde Hamburgo.

- Pregunta. ¿Qué espera encontrarse en Tokio?

. Respuesta: 'Es un momento difícil pero han intentado poner en marcha los Juegos de la mejor manera posible. No va a haber público y eso les hará diferentes y tampoco podremos acudir a ver otras competiciones que en un acontecimiento como este siempre te hace ilusión. No sé como va a ser el tema en la Villa Olímpica ni tampoco la llegada a Japón'

- P: Una vez allí, en Tokio, cual es su idea, cual es su objetivo.

. R: 'Llegar al cien por cien. Aclimatarme de la mejor manera. No voy a hacer todo lo que me gustaría ni voy a tener el tiempo deseado pero en el mundo del tenis estamos acostumbrados'

- P: Al final, el torneo olímpico va a contar con muchas bajas, ausencias importantes. La más reciente la del italiano Matteo Berrettini. ¿Le ha sorprendido alguna especialmente?

. R: 'Es verdad que hay muchas bajas y cada uno tiene sus motivos. Algunos por calendario, otros por las lesiones. Yo he dado los motivos por los que quería ir desde el principio y así voy a hacer'.

- P. La ausencia de Rafa Nadal la esperaban o la veían venir?

. R: Rafa, al final, es un jugador de 34 o 35 años que ya ha ganado dos medallas de oro, una individual y otra en dobles. Ha jugado mucho a lo largo de su carrera.

Pero ya había renunciado a Wimbledon. Seguro que no ha sido un capricho. Seguro que lo ha pensado mucho y qué es lo que es mejor para su carrera.

- P: Quién ha confirmado su presencia es Novak Djokovic. Es el principal favorito en Tokio?. Le ve con opciones de ganar todos los títulos, Grand Slam y el oro olímpico este año?

. R: 'Djokovic está por encima de todos. Parece imbatible. Está a un nivel muy alto y si hay algún favorito en Tokio es él.

Pero también es el rival a batir, el que tiene toda la presión detrás. De todas formas no me fijo en él ni en lo que vaya a hacer. Debo centrarme en mí. EFE

