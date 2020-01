Carreño: “Me veo bien para ir avanzando rondas”

Melbourne (Australia), 19 ene (EFE).- El tenista español Pablo Carreño aseguró que se ve en buenas condiciones para ir avanzando rondas a pesar de que lamentó no haber disputado más partidos en este inicio de temporada.

“El final de la temporada fue buena y la verdad es que este inicio no he tenido la ocasión de jugar muchos partidos. A pesar de que jugué seis partidos de dobles en la Copa ATP, no es lo mismo”, agregó el tenista, quien se enfrentará en primera ronda al eslovaco Josef Kovalik, jugador repescado de la previa.

El asturiano auguró un “complicado” partido, ya que la última vez que se enfrentó con él en la edición de 2018 de Roland Garros se encontró con una victoria “muy dura a cuatro sets”.

“Es un difícil arranque y tengo que estar muy preparado”, aclaró el tenista nacido en Gijón, quien admitió que le gusta mirar su lado del cuadro para saber con quien podría enfrentarse en futuras rondas.

“Eso depende de cada uno pero particularmente a mi me gusta mirar mi lado del cuadro. Sé que en primera me enfrentó a Kovalik, que en segundo contra el ganador del partido entre Christopher Eubanks (EEUU) y Peter Gojowczyk (ALE), y en tercera a priori contra Rafa”, sentenció Carreño. EFE