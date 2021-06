Carreño: 'no he podido entrenar todo lo que quería'

Paris, 6 jun (EFE).- El español Pablo Carreño justificó su eliminación de este domingo en Roland Garros a manos del griego Stefanos Tsitsipas por la falta de entrenamientos por la recuperación de la lesión de espalda que le hizo retirarse en el Masters 1.000 de Roma hace un mes: 'no he entrenado todo lo que me habría gustado'.

No obstante, el de Gijón reconoció que la intensidad del número 5 del mundo también tuvo su influencia en el resultado del partido (6-3, 6-2, 7-5): 'en el fondo de pista creo que estuvimos igualados, pero es cierto que me ha llevado al límite y eso ha provocado más fallos en mi de lo habitual'.

Ahora, Carreño afronta la gira del césped, una superficie que reconoció que no es 'su favorita', pero en la quiere hacer un buen papel porque, aseguró, 'hay que saber competir en todas partes'.

El número 12 del mundo puso en duda su participación en Halle (Alemania) porque quiere priorizar su recuperación y volver a 'estar físicamente al 100 %', aunque aseguró su presencia en Mallorca y en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Con esta derrota en octavos cierra su tercer mejor Roland Garros (llegó a cuartos de final en 2017 y 2020) y hace una valoración buena de su paso por París: 'teniendo en cuenta que durante la semana no he entrenado al 100 % para guardar el físico para los partidos, creo que ha sido un torneo positivo'. EFE