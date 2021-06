Carreño: 'Pocas veces he jugado con un público tan en contra'

París, 2 jun (EFE).- Pablo Carreño reconoció haber entrado nervioso a su duelo contra el francés Enzo Couacaud, el 177 del mundo, invitado por la organización, lo que atribuyó en parte al público volcado con el tenista local.

'He empezado nervioso, al principio del partido estaba demasiado tenso. Es de los primeros partidos que juego con público tan en contra, con ambiente casi de Copa Davis. Se han divertido, han sido respetuosos', aseguró tras imponerse por 2-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

'No era una situación fácil con el público en contra y un jugador que se veía crecido, era una situación delicada. No siempre se puede jugar todos los momentos muy bien, hay que jugar con esas circunstancias', agregó.

'He sacado el partido adelante muy bien, a partir del segundo set me he encontrado mejor y es importante', dijo.

'En las primeras rondas es importante estar bien de cabeza y actitud y sobreponerse a esas situaciones que pueden pasar', dijo. EFE