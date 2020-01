Carreño: “Ya vi que Goffin consiguió ganar a Nadal en la Copa ATP”

Melbourne (Australia), 23 ene (EFE).- El tenista español Pablo Carreño (27) aseguró que va a tener sus posibilidades ante su compatriota Rafael Nadal (1) en tercera ronda porque ya vio como el belga David Goffin (11) consiguió ganarle en la Copa ATP.

“De Miñaur se quedó muy cerquita de vencerle. Conozco muy bien a Rafa y se por donde puede fallar, aunque sí que es verdad que son pocas las veces que falla”, agregó el asturiano.

El tenista de Gijón pronosticó un partido muy complicado ante el número uno mundial y que va a tener que jugar su mejor encuentro para poder ganarle.

“Va a ser un partido muy complicado pero bonito también. Si yo hago un partido muy completo y él no tiene su mejor día por qué no voy a poder ganarle”, planteó el tenista después de que volviera a avanzar ronda tras ganar por tres sets a uno.

Por último, el jugador español admitió que las sensaciones son buenas y que se siente muy a gusto jugando en este torneo en particular.

“Últimamente he avanzado bastantes rondas aquí. Este año tanto la pista como las bolas son un poco más lentos pero me siento cómodo de todas formas. También por el torneo en general, no sólo dentro de la pista”, finalizó. EFE