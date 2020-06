Carroll, Kerr y Popovich alaban la actitud de Kaepernick

Seattle (EE.UU.), 3 jun (EFE).- Pete Carroll, entrenador en jefe de los Seahawks de Seattle, dijo que 'le debemos mucho' al mariscal de campo Colin Kaepernick por tomar una posición en contra de la brutalidad policial y la opresión racial en el 2016.

'Hubo un momento que un joven capturó. Se puso de pie sobre algo, figurativamente se arrodilló, pero defendió algo en lo que creía, y qué momento tan extraordinario fue', declaró Carroll en el podcast 'Flying Coach', de The Ringer, con el entrenador de los Warriors de Golden State, Steve Kerr, y el de los Spurs de San Antonio, Gregg Popovich.

Carroll dijo que 'lo que sucedió de ese proceso es que aumentó la conciencia de las personas'.

Agregó que 'toda la misión de lo que fue la declaración, tan hermosa, sigue siendo la declaración que estamos haciendo hoy. No estamos protegiendo a nuestra gente. No nos estamos cuidando unos a otros. No estamos tomando las decisiones correctas. No estamos siguiendo el proceso correcto para llevar a las personas ante la justicia cuando se toman medidas'.

'Fue un gran sacrificio el que hizo un joven, pero esos son los momentos valientes que toman algunos tipos. Seguramente le debemos mucho' a Kaepernick.

Lo que hizo Kaepernick surgió en el podcast cuando se le preguntó a Carroll sobre cómo se relaciona con los eventos recientes, incluida la muerte de George Floyd, un hombre negro, que murió la semana pasada en Minneapolis después de que Derek Chauvin, un agente de policía blanco, se arrodilló sobre su cuello durante más de ocho minutos.

Este miércoles, el cargo de Chauvin fue ascendido a asesinato involuntario de segundo grado, mientras que los otros tres agentes, Thomas Lane, J. Kueng y Tou Thao, fueron acusados de ayudar e instigar a homicidios de segundo grado y homicidio involuntario de segundo grado.

'Para mí es realmente difícil ver lo que está sucediendo con toda la violencia y las protestas y no mirar hacia atrás hace cuatro años y decir: 'mira, este tipo (Kaepernick) estaba tratando de protestar pacíficamente y nada salió de eso', comentó Kerr.

'Los asesinatos continuaron y nada cambió y en realidad fue ridiculizado', señaló el entrenador de los Warriors.

Los Seahawks se acercaron a Kaepernick hace dos años con intenciones de verlo en un entrenamiento de pretemporada.

Pero la visita se suspendió después de que Kaepernick se negó a informar a los Seahawks si planeaba dejar de arrodillarse durante la interpretación del Himno Nacional, de acuerdo a múltiples informes.

Popovich dijo que le ha costado explicar a su nieta las circunstancias que rodearon la muerte de Floyd.

'Estaba en una sala de televisión el otro día con mi nieta de ocho años y estaba viendo las noticias; ella entró', comentó Popovich.

Agregó que 'y fue el momento exacto en que estaban repitiendo al policía con su rodilla en el cuello de George Floyd. Y no me di cuenta de que ella estaba allí. Y me di la vuelta por cualquier razón, la vi parada allí, y ella sólo estaba mirando y dijo: '¿por qué ese hombre tiene su rodilla en el cuello de ese hombre? ¿Qué está haciendo?'.

El entrenador de los Spurs dijo que 'me quedé estupefacto. Apagué (el televisor). Y luego pensé: '¿Debería haberlo dejado encendido y explicárselo? ¿O cómo se lo explico ahora que lo he apagado?' Hice un intento débil, pero no sabía qué tan lejos ir, qué tan profundo llegar. ¿Qué edad tiene? ¿Está lista o no?'

Dijo que 'Entonces pensé: 'esto es un problema para mí'. Y luego pensé: '¿Qué pasa con una familia afroamericana?' ¿Crees que tienen problemas para hablar con sus hijos y descubrir qué está pasando aquí?'.

'Es doloroso reconocer lo que sucedió en el pasado y lo que ha continuado', subrayó.EFE