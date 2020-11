Carthy:'Creo que he sido la revelación, he dado un buen salto'

Madrid, 8 nov (EFE).- El británico Hugh Carthy (Education First), tercero en el podio final de la Vuelta, considera que ha sido la revelación de la 75 edición y que ha dado en su carrera 'un buen salto'.

'Estoy muy contento y todos en el equipo están contentos con este resultado. Creo que sí he sido la revelación, y además he dado un buen salto en mi carrera'.

Carthy (Preston, Reino Unido, 26 años), formado en el Caja Rural y residente durante un tiempo en Pamplona, dijo en perfecto españo que esta Vuelta se había adecuado perfectamente a sus características.

'No sé si la Vuelta es la carrera que más se adapta a mis condiciones, pero este año me ha venido muy bien, por el recorrido y por el tiempo. La verdad es que ambos factores me han resultado favorables'.

Con vistas al futuro, dijo, 'ahora toca descansar, y el año que viene, ya veremos'. EFE.