Carvajal cambia de dieta para evitar lesiones

Madrid, 2 nov (EFE).- Las continuas lesiones que han mermado a Dani Carvajal en las últimas temporada en el Real Madrid y le han privado de disputar grandes torneos con la selección española, han provocado un cambio en todo lo que puede controlar, entre otras cosas la dieta para evitar problemas musculares.

'Como si tengo que comer brócoli mañana, tarde y noche', aseguró Carvajal que estuvo desesperado por enlazar tantas lesiones musculares. 'Buscando causas hay aspectos alimenticios de los que he tenido que prescindir. Tengo una dieta mucho más estricta, sin gluten ni trigo y que me viene bien'.

En sus peores momentos, Carvajal analizó todo su día a día para intentar cambiar aspectos que le ayuden a mejorar y no caer en las continuas lesiones. 'He intentado hacer un cómputo global de todo e ir cerrando puertas en cosas que pueden provocar una lesión, en la manera de gestionar entrenos, la manera de descansar, que cada ámbito aporte su granito de arena para evitar las lesiones. Sinceramente me encuentro muy bien, es verdad que el míster me ha estado dosificando las dos últimas semanas desde la vuelta en el Camp Nou'.

Tras enlazar varios partidos, el lateral madridista reconoce que se encuentra al máximo y sueña con volver a la selección española. 'Me encuentro al cien por cien aunque los doctores me dicen muchas veces que no, estoy en condiciones de competir y poder ir a la selección me encantaría. Es un orgullo tremendo vestir la roja y llevo mucho tiempo sin poder ir por los infortunios de las lesiones pero ojalá pueda ayudar en las dos finales que tenemos para estar en Catar'.

'Tengo ganas de demostrar, de volver a mi máximo nivel y para ello estoy trabajando. Intentar con partidos buenos y entrenos estar a tope. Prácticamente ya lo estoy la cabeza, ha sido la parte más complicada, es la que controla todo y asumir e intentar buscar la causa a un periodo negativo con lesiones ha sido mi mayor precaución. A día de hoy me encuentro muy bien, limpio de cabeza, con muchas ganas y seguro de que con una mentalidad positiva todo sale bien', manifestó. EFE

