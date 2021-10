Carvajal: 'Hemos hecho todo para ganar'

Madrid, 27 oct (EFE).- Dani Carvajal lamentó el empate del Real Madrid ante Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido en el que aseguró hicieron 'todo para ganar' pero lamentó la falta 'de suerte' y 'acierto' en los metros finales.

“El equipo ha hecho todo para ganar, no hemos tenido esa pizca de suerte y acierto en el último cuarto de campo y nos ha condenado. Osasuna es un equipo que solía presionar arriba, pero ya en La Cerámica jugó con cinco atrás y hoy han repetido; han hecho su partido y defensivamente lo han hecho muy bien”, afirmó en Movistar.

“Para nosotros hoy era un día clave porque perdió el Barcelona y empató el Sevilla. Pero no pudo ser y la mente ya está puesta en Elche”, añadió enfocando al próximo partido.Carvajal se mostró crítico con los cuatro minutos de añadido que tuvo el partido. 'El árbitro añade cuatro minutos cuando vemos que la tónica de los partidos de la Liga es que se añadan hasta ocho, cuando un equipo pierde tiempo. Creo que no ha estado acertado”.

“No quiero que use como excusa. Al final, Sergio Herrera ha perdido él solo los cuatro minutos, Arrasate ha hecho dos cambios en el último minuto... y da cuatro minutos. Es un poco extraño porque en otros campos se está añadiendo lo que se está perdiendo, pero deberíamos haber ganado en esos 94 minutos”, afirmó.

Carvajal regresó a la titularidad con buenas sensaciones tras superar su última lesión muscular. “Estoy bien. EL míster me ha puesto de inicio y estaba hablado que no terminase el partido. Me he encontrado muy bien, muy cómodo y poco a poco tener continuidad y encontrarme mejor”. EFE

