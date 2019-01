$!Casa Blanca analiza “todas las opciones disponibles” para construir muro

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró hoy que están explorando “todas las opciones disponibles” para que el presidente de EE.UU., Donald Trump, pueda construir el muro fronterizo sin los recursos del Congreso.

“El presidente está preparado para hacer lo que sea necesario para proteger nuestras fronteras, para proteger a la gente de este país”, declaró Sanders al canal Fox News, consultada sobre la posibilidad de que el gobernante construya el muro con fondos destinados a construcciones militares.

Sanders señaló que están “buscando y explorando todas las opciones disponibles que tiene el presidente”.

La portavoz puntualizó que “cualquier acción” que el gobernante tome “será legal”.

Poco antes de sumarse a un retiro con los funcionarios de la Casa Blanca para analizar las prioridades para este año, Trump ratificó que sopesa la posibilidad de declarar una emergencia nacional.

“Puedo decidir la emergencia nacional dependiendo de lo que ocurra en los próximos días”, declaró a los reporteros antes de trasladarse a Camp David, una residencia presidencial situada a las afueras de la ciudad de Washington.

El desacuerdo entre Trump y los demócratas, ahora mayoría en la Cámara Baja, por los fondos para construir el muro en la frontera con México mantiene desde el 22 de diciembre a la administración gubernamental bajo un cierre parcial que afecta a distintas agencias y a unos 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales.

“No me gusta hacer esto, no me divierto haciendo esto”, afirmó Trump con relación a la parálisis administrativa, pero apuntó que fue elegido para “proteger” a Estados Unidos y eso está haciendo.

Trump apuntó que otros presidentes no tuvieron “agallas” para construir el muro, así como no las tuvieron para mover la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.

Ya desde el viernes pasado, el presidente había amenazado con declarar una emergencia nacional para ordenar la construcción de un muro fronterizo con México sin la necesidad de la aprobación de fondos por parte del Congreso.

“Podemos declarar una emergencia nacional y construirlo muy rápidamente. (...) No lo he hecho, pero quizás lo haga. Pero si podemos hacerlo a través de una negociación, lo vamos a intentar”, argumentó Trump en ese entonces.

El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence; la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; y el yerno y asesor del gobernante estadounidense, Jared Kushner, se reunieron este sábado con los líderes demócratas, sin que lograran algún avance.

Se espera que las partes vuelvan a reunirse este domingo.

Este es el tercer cierre administrativo que enfrenta Trump, después del primero en enero del año pasado, que duró tres días, y un segundo en febrero, que se alargó apenas unas horas.