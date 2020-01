Casa Real felicta a Carlos Sainz, 'grandioso con su tercer Dakar'

Madrid, 17 ene (EFE).- La Casa Real felicitó este viernes al piloto español Carlos Sainz por su tercera victoria en el Rally Dakar y calificó como 'grandioso' al madrileño y como 'ejemplo de tesón y fuerza'.

'¡Grandioso Carlos Sainz con su tercer rally Dakar!. No dejar de prepararse y entrenar en silencio, no dejar de tener ganas de competir, no dejar de disfrutar del triunfo, ejemplo de tesón y fuerza', señaló en su cuenta de Twitter la Casa Real.

El piloto español Carlos Sainz (Mini) ganó este viernes su tercer Dakar al conservar en el último cronometrado del rally su ventaja sobre el catarí Nasser Al Attiyah (Toyota) y el francés Stéphane Peterhansel (Mini), quienes completaron el podio en segunda y tercera posición, respectivamente.

Sainz, que lideró la carrera desde la tercera etapa, se proclamó vencedor del rally más duro del mundo por tercera vez en su carrera tras los conseguidos en 2010 y 2018, y lo volvió a hacer como el piloto más longevo en conseguirlo, ahora con 57 años. EFe