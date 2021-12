Casado llama en Argentina a combatir la 'leyenda negra' contra la Hispanidad

Buenos Aires, 7 dic (EFE).- El presidente del conservador Partido Popular (PP) y líder de la oposición en España, Pablo Casado, llamó este martes en Buenos Aires a crear 'una alianza por la libertad' con América Latina en la que España 'vuelva a tener una posición preponderante' y abogó por combatir la 'leyenda negra' que hay contra la Hispanidad.

'Yo hoy vengo aquí a reivindicar la Hispanidad y a decir que la Hispanidad fue fundamental para el desarrollo de las dos orillas del Atlántico, y con esos vínculos de hermandad basados en la historia, pero también basados en un futuro, que hay que potenciar mucho más, creo que nos tenemos que reivindicar frente a la cultura de la cancelación', dijo Casado ante la prensa tras reunirse con el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

A su juicio, esa 'leyenda negra' de 'hace cinco siglos' se está enarbolando 'irresponsablemente' por algunos mandatarios latinoamericanos e incluso dentro del Gobierno español, sobre todo por el partido Podemos.

El líder del PP comienza en Buenos Aires una gira que hasta el próximo viernes incluirá paradas en Uruguay, Paraguay y Chile, países donde mantendrá encuentros con sus mandatarios, representantes de la sociedad civil y referentes de la comunidad española.

Rodríguez Larreta es uno de los rostros de mayor peso de la coalición Juntos por el Cambio, opositora al Gobierno peronista de Alberto Fernández y a la que pertenece el expresidente conservador Mauricio Macri (2015-2019), con quien Casado también se reunirá hoy.

'España tiene que estar más presente en Latinoamérica, no diciendo que Cuba no es una dictadura o no blanqueando las elecciones de Maduro o no callando las atrocidades de Ortega en Nicaragua, sino apoyando a los Gobiernos democráticos, que son además los que más libertad, más prosperidad permiten a sus ciudadanos', enfatizó.

En el encuentro con el alcalde, ambos líderes hablaron, según Casado, de los retos que comparten sus respectivos partidos y los Gobiernos locales en los que están 'consiguiendo lanzar una alternativa a los respectivos Gobiernos a nivel nacional en Argentina y en España'.

ALIANZA 'POR LA LIBERTAD'

'Nosotros queremos para Latinoamérica hacer una posición de defensa de la libertad. Lo que queremos es proponer una alianza por la libertad en la que España vuelva a tener una posición preponderante no solo por nuestros vínculos históricos, culturales y lingüísticos desde hace ya tanto tiempo con esta región, sino también por la capacidad de que España sea la puerta de entrada en la Unión Europea para toda Latinoamérica', aseveró.

A su juicio, tanto 'las sanciones a los gerifaltes venezolanos o castristas o la posición de atracción de inversiones o de comercio o de tratados entre Latinoamérica y Europa debería potenciarlos España; 'y el papel de España' se ha visto —según él— 'muy mermado' durante la Presidencia del socialista Pedro Sánchez, a quien volvió a lanzar varias críticas por su gestión de la pandemia y la economía.

COMIENZO DE UNA GIRA POR CUATRO PAÍSES

Con Rodríguez Larreta Casado habló también, entre otros temas, de la agenda económica, sanitaria y de recuperación de la 'prosperidad' que degradó la pandemia y coincidieron en la necesidad de hacer 'reformas estructurales' a nivel fiscal.

Juntos por el Cambio fue la más votada en las elecciones legislativas del 14 de noviembre pasado, cuando aún restan dos años para las próximas presidenciales. A esa coalición pertenece el PRO, el partido de Larreta.

'Formamos parte de la misma alianza internacional de partidos de centroderecha que, en mi opinión, representan una esperanza y una alternativa al Gobierno actual en Argentina', agregó Casado.

En Argentina, único país de la gira donde no se reunirá con su presidente, el líder del PP impartirá además una conferencia en el marco del acto de Fin de Año de la Fundación Libertad en el Club Español.

Tras cumplir con su agenda, Casado, que preside el PP desde 2018, viajará a Uruguay, donde se reunirá con su presidente, Luis Lacalle Pou; a Paraguay, en el que también será recibido por el mandatario de ese país, Mario Abdo Benítez; y culminará su gira en Chile, donde se verá con el jefe de Estado, Sebastián Piñera.

Este es el retorno de Casado a Iberoamérica tras asistir a la toma de posesión del presidente de Colombia, Iván Duque, y a la de Guillermo Lasso en Ecuador. EFE

