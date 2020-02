Casemiro celebra contra el Celta siete años de su debut como madridista

Madrid, 16 feb (EFE).- El brasileño Carlos Henrique Casemiro está de aniversario este domingo, ya que un día como hoy hace siete años debutó con la camiseta blanca, con el Real Madrid Castilla, en un partido en casa del Sabadell (3-1) en Segunda División, tras llegar procedente del Sao Paulo, y ahora es una pieza fundamental con el primer equipo.

El centrocampista defensivo aterrizó en la capital de España con 20 años, en los comienzos de ese radar que tiene el Madrid para detectar talento en Sudamérica, y especialmente en Brasil, y su adaptación a la nueva cultura no le resultó fácil. Además, el futbolista reconoció más tarde no haber llegado al 100% físicamente y haber tenido dudas respecto a si el Madrid haría efectiva su opción de compra, ya que llegó cedido en enero de 2013.

Superó dichos problemas y dio alas a un Real Madrid Castilla que logró la temporada anterior el ascenso a la categoría de plata y que se encontraba en los puestos bajos de la tabla hasta que el brasileño dotó de consistencia a un equipo sobrado de talento -Jesé Rodríguez anotó 22 goles dicho curso en un conjunto en el que jugaban Álvaro Morata, Nacho Fernández o Lucas Vázquez, entre otros- hasta finalizar en la octava posición.

Un nivel que no pasó desapercibido para el entonces entrenador blanco y José Mourinho le hizo debutar con el primer equipo el 20 de abril de 2013 frente al Betis. El Madrid hizo efectiva la opción de compra, en torno a los 6 millones de euros, y se ganó un puesto en el primer equipo, pero durante la campaña 2013-2014 tan solo disputó 657 minutos, lo que le hizo tener que buscarse más minutos lejos del Santiago Bernabéu.

El español Julen Lopetegui, quien más tarde sería su técnico en el Madrid, le convenció para recalar en el Oporto: 41 partidos disputados, 4 goles, 3 asistencias, un sinfín de recuperaciones y un gran rendimiento también en la ‘Champions’ le volvieron a hacer un hueco en la primera plantilla del conjunto blanco.

Con Rafa Benítez en el banquillo, Casemiro se impuso en el centro del campo, pero su perfil defensivo generó dudas en un madridismo ansioso por ver la calidad del colombiano James Rodríguez, normalmente sacrificado por el técnico español para dar entrada al brasileño en la medular.

El 21 de noviembre de 2015, Benítez decidió dejar a Casemiro en el banquillo en un Clásico frente al Barcelona, disputado en el Santiago Bernabéu, al que el argentino Leo Messi llegó entra algodones. El Madrid perdió 4-0, el entrenador español perdió un crédito que jamás recuperó y el brasileño, aún sin saberlo, comenzaba a ser imprescindible.

El 4 de enero de 2016, el francés Zinedine Zidane llegó al banquillo del Madrid procedente del Castilla para revitalizar al equipo en lo que fue el comienzo de una de las mejores etapas de la historia del club. Al principio, el galo no contaba con Casemiro, que solo disputó 21 minutos en nueve partidos, pero él mejor que nadie sabía, de su etapa como jugador, de la necesidad de alguien que ‘barriera’ para que los jugones construyeran.

El brasileño recordó dicho momento en una entrevista en el programa ‘Universo Valdano’: 'Yo me acuerdo de que, cuando vino ‘Zizou’, los primeros cinco partidos no jugué con él. Y digo '¿Qué pasa con este? No puede ser, que hablaba muy bien de mí’. Así que fui a su despacho y le dije 'Míster, estamos en enero y yo quiero tener protagonismo. Yo quiero jugar'; y me acuerdo muy bien que dijo, con estas palabras 'Case, tú tranquilo, que cuando empieces a jugar no vas a dejar de jugar nunca más; yo sé el jugador que eres, pero la gente lo va a ver’, rememoró.

Dicho y hecho. El 2 de marzo de aquel año, Casemiro fue titular en la victoria contra el Levante (1-3) y desde entonces ha sido una pieza angular en el Madrid: 13 títulos conseguidos repartidos entre cuatro Ligas de Campeones, dos Supercopas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes, una Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

Ahora, siete años después de su debut con el primer filial madridista, Casemiro vive uno de sus mejores momentos con la camiseta blanca. Su labor en la presión alta que exige Zidane es indispensable y es el jugador que más balones recupera a estas alturas de LaLiga Santander con 44.

Además, también está demostrando un crecimiento en el apartado ofensivo. El brasileño suma ya cuatro asistencias -igualando su mayor aportación en esta categoría en el Madrid- y cuatro goles, a lo que suma grandes desplazamientos en largo y en corto, que parece estar aprendiendo de un maestro en este arte como es el alemán Toni Kroos. EFE.

