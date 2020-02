Casemiro: 'No hemos hecho lo que había que hacer durante 15 minutos'

Madrid, 26 feb (EFE).- Carlos Henrique Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, aseguró este miércoles después de perder 1-2 ante el Manchester City que su equipo firmó un partido 'espectacular' con excepción de los últimos quince minutos, en los que, declaró, el conjunto blanco no hizo su 'trabajo'.

El jugador del Real Madrid reconoció que remontar la eliminatoria será complicado, pero dejó claro que hay opciones de estar en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

'La eliminatoria no (está perdida) porque si hay un equipo que puede remontar es el Real Madrid. Hemos hecho 75 minutos espectaculares contra un gran equipo y 15 minutos en lo su que no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esto no está acabado, pero hay mucho trabajo por delante', dijo en declaraciones Movistar Liga de Campeones.

'No hay explicación. 75 minutos espectaculares y luego ya no hemos tenido la intensidad y el control del partido. Nos echamos para atrás. Y, ante un gran rival, llegan dos veces y te meten gol. No hay excusas. El fin de semana hay un partido complicado y hay que pensar en él', agregó.

Para Casemiro, el partido ante el City 'ya es pasado' porque el Real Madrid tiene que pensar en el duelo ante el Barcelona en el que se disputará la Liga este fin de semana.

'Ahora a descansar, es un partido muy complicado. No nos podemos equivocar. Son quince minutos que no hemos hecho bien. Primero, a pensar en el Barcelona. Sabemos que va a ser muy difícil en Inglaterra. Pero tenemos que pensar en el Barcelona', apuntó.

Por último, habló sobre el primer gol del City, obra de Gabriel Jesús tras un posible empujón sobre Sergio Ramos: 'Es que el VAR está para eso. Si no lo ha visto, no podemos decir nada. Pero si Ramos ha sentido un empujón...', culminó. EFE