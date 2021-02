Casi 450 obras optan al Premio de Arquitectura UE-Mies van der Rohe

Barcelona (España), 2 feb (EFE).- Un total de 449 obras de 41 países han sido nominadas para competir por el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea (UE)-Premio Mies van der Rohe 2022, que convocan la Comisión Europea y la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona (noreste de España).

Las obras que optan a estos galardones corresponden a 279 ciudades de 41 países.

España se sitúa a la cabeza del listado de candidaturas, seguida por Francia, Alemania y Bélgica.

En concreto, de los nominados hay 31 obras construidas en España, entre las que predominan los proyectos de vivienda colectiva.

A ellas se suman otras tres de estudios españoles que han construido en otros países de Europa: el Museo Bauhaus en Dessau, Alemania (Addenda Architects); 'Face, Pool, Two Towers and Ruin' (Maio), en Veszprém (Hungría), y Second home offices en Holland Park, Londres (selgascano).

Ademas, por primera entre los aspirantes nominados por expertos europeos independientes, asociaciones nacionales de arquitectura y el Comité Asesor del Premio, el UE-Mies incluye obras de Armenia, Moldavia y Túnez. EFE