Casi cien personas participarán en el 57 Concurso de Canto Tenor Viñas

Barcelona (España), 6 nov (EFE).- Un total de 543 personas, de entre 18 y 35 años y procedentes de 53 países de todo el mundo, participarán en el 57 Concurso Internacional Tenor Viñas, que se celebrará del 19 al 26 de enero en Barcelona (este de España), según han informado este miércoles los organizadores.

De los 543 inscritos, destacan 198 procedentes de Corea del Sur, 32 de Estados Unidos, 22 de China, 40 de Rusia, 31 de España, de los que 8 son catalanes, y 21 de Italia.

Los principales teatros de ópera del mundo como el National Centre for the Performing Arts of China, el Teatro de la Scala de Milán, el Staatsooper Unter den Linden de Berlín, el The Metropolitan Opera House de Nueva York o el Bolshoi de Moscú, además del Teatro Real y el Gran Teatro del Liceu, abrirán sus puertas durante el mes de noviembre para acoger las audiciones preliminares.

El jurado internacional estará presidido por el nuevo director artístico del Liceu, Víctor García de Gomar, e integrado por Richard Bonynge, Giuseppe Cuccia, Mariella Devia, Toni Gradsack, Tobias Hasan, Joan Matabosch, Peter Mario Katona, Ludmila Talikova, Ilias Tzempetonidis y Diane Zola.

Durante los 56 años de historia del concurso se han inscrito más de 12.000 cantantes provenientes de más de 110 países y se han dado a conocer voces como las de Vicente Sardinero, Elena Obraztsova, Alicia Nafé, Dalmau González o Javier Camarena, entre otros. EFE