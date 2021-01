Casos de coronavirus en Florida desde marzo superan ya el millón y medio

Miami, 12 ene (EFE).- La cuenta de casos del coronavirus SARS-CoV-2 acumulados en Florida desde el 1 de marzo pasado superó este martes el millón y medio, en medio de una campaña de vacunación gratuita con prioridad a mayores de 65 años que ha atraído al estado a personas de otros lugares de EE.UU. e incluso del extranjero.

En respuesta a las críticas porque no existen controles para reservar las vacunas exclusivamente para residentes, el gobernador Ron DeSantis dijo este martes que el estado no está promocionando el 'turismo de vacunas', como lo han llamado los medios, pero no anunció medida alguna.

'Si no estuviéramos recibiendo las inyecciones en los brazos, la gente no estaría tratando de venir a Florida', dijo el gobernador durante una rueda de prensa en The Villages, una ciudad para personas de la de la tercera edad en el centro del estado.

Según cifras oficiales, son 587.956 personas las vacunadas a día de hoy en Florida y de ellas,39.988 han recibido las dos dosis necesarias.

DeSantis detalló que, de una población de más de 4,5 millones de adultos mayores de 65, más de 350.000 han recibido ya la vacuna..

El Departamento de Salud estatal informó este martes que con los 14.896 casos contabilizados hoy son 1.503.482 los confirmados a lo largo de la pandemia, mientras las muertes como consecuencia de la enfermedad de la covid-19 ascienden a 23.585, contando las de personas no residentes.

Florida se convierte así en el tercer estado de Estados Unidos en alcanzar un millón y medio de casos de coronavirus, después de California (ahora más de 2,7 millones de casos) y Texas (1,9 millones).

Nueva York e Illinois son los únicos otros que superan el millón.

De las 156 muertes añadidas hoy, 11 corresponden al condado de Miami-Dade (epicentro de la pandemia), 10 al de Broward y tres al de Palm Beach.

La tasa de positividad en todo el estado en las pruebas de ayer lunes fue del 10,62 %.

Desde que la semana pasada una presentadora argentina de televisión contó en directo por las redes la vacunación de su madre en Miami, las alarmas se dispararon y no han dejado de sonar, pues han ido conociéndose otros casos similares de no residentes vacunados en Florida.

También han crecido las informaciones de residentes que no logran obtener una cita para vacunarse y en los medios se han publicado fotografías de los cientos de personas de edad que pasaron la noche en una fila al aire libre en lugares como Daytona Beach para recibir la vacuna.

El único requisito para vacunarse es presentar un documento con una fotografía que acredite que la persona es mayor de 65 años.

DeSantis defiende que hay muchas personas que pasan temporadas en Florida y otras que tienen viviendas de vacaciones aquí y que no se les puede prohibir el acceso a la vacuna.

Este martes, el estado reportó 14.896 casos nuevos de coronavirus a una cuenta que desde el inicio de la pandemia supera el millón y medio de casos.

En Florida la vacunación contra el SARS-CoV-2 comenzó a mediados de diciembre y por ahora sólo pueden recibir la vacuna el personal sanitario de primera línea, los residentes en centros de la tercera edad y las personas que los cuidan, y los mayores de 65 años en general. EFE