Cassano: 'Más de 120 millones por Joao Félix me parecen demasiados'

Roma, 14 abr (EFE).- Antonio Cassano, que vistió las camisetas del Real Madrid, el Inter de Milán o el Milan en su carrera de jugador y que consiguió en diciembre el título de director deportivo, consideró este martes que los 'más de 120 millones' pagados por el Atlético Madrid para fichar al portugués Joao Félix le parecen 'demasiados'.

Con su habitual carácter directo, Cassano opinó que la mediación del portugués Jorge Mendes tuvo un papel importante en el cierre de una operación que vio al Atlético Madrid pagar 127 millones de euros al Benfica el último verano.

'Más de 120 millones para un chico que ha hecho una buena temporada en el Benfica quizás sean demasiados, pero tiene a Jorge Mendes como representante y algunas cosas pueden marcar la diferencia', dijo Cassano en un directo en Instagram.

El exjugador del Real Madrid nombró a futbolistas como los alemanes Serge Gnabry y Leroy Sané, el estadounidense Christian Pulisic o el inglés Jadon Sancho como talentos que más le impresionan en la actualidad.

'Los talentos que me gustan son Gnabry del Bayern Múnich, Christian Pulisic del Chelsea, Jadon Sancho, del Borussia Dortmund, y Leroy Sané, que antes de romperse una rodilla era increíble. Hace dos meses dije que otro fenómeno es Mason Mount del Chelsea, y luego también lo dijo Messi. Si lo dice Messi tendré razón, ¿no?', afirmó

'El que puede marcar seriamente los próximos años del fútbol es Jorge Carrascal, del River Plate, es un monstruo', agregó.

También confesó que uno de los jugadores que más le impactaron en época fue el argentino Juan Román Riquelme y dio su particular visión sobre las razones que le impidieron expresar su potencial en el Barcelona.

'El número 10 que más me gustó fue Riquelme. Me despertaba por la noche para verle jugar. Era fantástico. Guió él solo al Villarreal hacia las semifinales de la Liga de Campeones y en el Barcelona no le fue bien solo porque tuvo a Van Gaal, que de vez en cuando hacía cosas raras, le colocaba en la banda izquierda. ¿Cómo puedes pedir ese trabajo a Riquelme?', dijo. EFE