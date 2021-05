Castera acepta críticas de Sainz pero replica: 'Tiene un problema muy grande'

Redacción deportes, 11 may (EFE).- El director del rally Dakar, David Castera, aseguró que los pilotos que se quejaron de la dificultad de la navegación en la última edición, como el español Carlos Sainz y el francés Sébastien Loeb, 'no tienen nada que hacer' en la carrera si no entienden que eso es parte de la competición.

En declaraciones a medios españoles con motivo de la presentación la edición 2022 del Dakar, Castera prometió no volver a hacer tan difícil la navegación pero pidió a todos los competidores 'cambiar el chip' porque la lectura e interpretación del 'roadbook' (hoja de ruta) siempre será determinante para ganar el rally.

En la última edición cambió la filosofía del 'roadbook', con indicaciones mucho más intuitivas que antes, lo que causó que Sainz y Loeb, dos leyendas del campeonato del mundo de rallies de velocidad, acabasen perdidos en varias etapas.

Incluso el piloto madrileño, triple campeón del Dakar (2010, 2018 y 2020), llegó a decir tras tener problemas con la navegación tres días consecutivos que 'esto no es el Dakar, es una lotería', palabras que ahora fueron respondidas nuevamente por Castera.

'No lo hago con la voluntad de hacerlo tan difícil. El espíritu del Dakar son tres pilares: resistencia, pilotaje y navegación. Es cierto que el año pasado la navegación era más alta. Es muy difícil encontrar este equilibrio y lo voy a intentar ajustar, pero nunca voy a quitar el pilar de la navegación', explicó Castera.

'Carlos y Sébastien tienen que entenderlo muy bien, porque si no, no tienen nada que hacer en el Dakar. Antes fue muy fácil en Sudamérica. Yo lo sé, porque lo he hecho de copiloto y también lo he organizado', añadió.

EL 'PROBLEMA' DE SAINZ

El excopiloto de Stéphane Peterhansel y Cyril Despres aseguró además que Sainz, que ganó la primera edición del Dakar en Arabia Saudí en 2020, 'tiene un problema muy grande' al dar vueltas y no detenerse cuando se ha perdido.

'Eso no puede ser. Nadie hace eso. Yo he hecho un Dakar con Peterhansel y tres o cuatro con Cyril. Cuando tenemos un problema nos paramos, hablamos y tomamos una decisión juntos. Eso también tienen que entenderlo Carlos y Sébastien. Nosotros hemos ganado etapas de este tipo con una parada de un minuto o dos', apuntó.

'Es parte de la carrera. Ahora estamos en Arabia Saudí y es muy diferente a lo que hemos conocido. Todo el mundo debe cambiar el chip. La navegación va a seguir. Yo voy a intentar que sea más equilibrado, porque sé que fue muy difícil a veces y no tiene que terminar como una lotería. Eso lo entiendo muy bien', agregó.

UN 80 % DE TRAMOS NUEVOS

Sobre la nueva edición del Dakar, que se tendrá lugar en Arabia Saudí del 1 al 14 de enero, Castera destacó que al menos el 80 % del recorrido de la competición será nuevo pese a ser el tercer año consecutivo que la carrera se disputa únicamente en ese país árabe.

'Habrá etapas con el mismo nombre pero 100 % nuevas en el tramo de competición', precisó Castera, que esta vez ha enfocado la carrera sobre la costa del Golfo Pérsico y el 'Cuarto Vacío', el gran y deshabitado desierto de arena del sur de Arabia.

Tras un prólogo el día de Año Nuevo, la carrera partirá el día 2 de enero de la céntrica ciudad de Ha'il para poner rumbo al sur hasta llegar al 'Cuarto Vacío', donde habrá tres etapas íntegramente de dunas.

A ello le seguirá el día 8 una jornada descanso en la capital Riad para enfilar a la parte suroeste de Arabia Saudí hasta terminar el día 14 en la costera ciudad de Yeda, a orillas del Mar Rojo.

NAVEGACIÓN CLAVE EN SEGUNDA SEMANA

'Hay una segunda semana un poco más 'normal' con el acento más en la navegación y en los caminos en medio de piedras grandes', detalló Castera.

El Dakar 2022 también será el del debut de los primeros coches híbridos en competición, que utilizarán motores eléctricos para propulsarse, en lo que es el inicio de un plan de transición energética del rally hacia 2030, año en el que se espera que todos los vehículos en carrera sean de bajas emisiones de carbono.

'La filosofía nuestra es repensar el rally raid. Hemos tomado una decisión hoy: que los vehículos del futuro se van a mover con motor eléctrico', concluyó Castera. EFE