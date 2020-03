Castillejo: 'Me quedé en Italia para no poner en peligro a mi familia'

Roma, 23 mar (EFE).- El español Samu Castillejo, extremo del Milan, vive la emergencia por el coronavirus aislado en su casa de Milán y separado de su familia, que regresó a España, una decisión que tomó para 'no poner en peligro' a sus seres queridos.

Castillejo, en el Milan desde el verano de 2018, informó de que se siente bien, pero reconoció que ha vivido momentos de preocupación cuando supo que Paolo Maldini, directivo milanista, y su hijo Daniel Maldini, compañero suyo en la plantilla 'rossonera', dieron positivo por coronavirus.

'Me quedé en Italia sobre todo para no poner en peligro a mi familia. La situación no era fácil. Había muchos contagiados en Lombardía y decidí quedarme en Milán', afirmó Castillejo en una entrevista a la televisión italiana 'Sky Sport'.

'Mi familia está bien, está en casa. Están preocupados por mí, porque estoy aquí, solo, en Milán. Esperemos que pase lo antes posible, sobre todo para tener la posibilidad de estar cerca de mi familia', agregó.

Castillejo, nacido en Málaga en 1995, informó de que habló con su compañero Daniel Maldini, uno de los dos positivos registrados en el Milan, y de que el joven delantero no tiene síntomas.

'Había preocupación cuando supe que (Paolo y Daniel Maldini) dieron positivo. Hablé con Daniel, no tiene síntomas y estoy contento por él. Seguro que se recuperará bien', dijo el exjugador del Málaga y del Villarreal.

En la entrevista, Castillejo también expresó el deseo de volver a ver pronto 'un San Siro lleno' para recibir 'el cariño de los aficionados' en los partidos del Milan como local. EFE