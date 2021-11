Álvaro Mellizo

Lima, 11 nov (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, visitará oficialmente España 'en un momento no lejano en el tiempo', un viaje que ya se encuentra en preparación para 'articular las fechas', confirmó a Efe el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo.

Trigo informó así a Efe de esta visita al cierre de un viaje a Perú durante el cual se reunió con el canciller, Óscar Maúrtua, y otros altos funcionarios de la cancillería peruana; la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, y otras autoridades, con las que tomó el pulso a la situación política del país tras la asunción de Castillo en julio pasado.

'Seguro hay un viaje (de Castillo). El propio rey invitó al presidente en el momento de la toma de posesión el 28 de julio y el presidente aceptó. Ahora se trata de poder encontrar el momento que convenga, pero no será muy lejano en el tiempo', afirmó el diplomático.

En ese sentido, Trigo apuntó que durante esta visita se comenzó la 'articulación' de las fechas, que se confirmarán cuando se pueda encajar 'con el programa del presidente y de su majestad el Rey'.

'En estos momentos estamos en la idea de que se pudiera celebrar a finales de diciembre o probablemente a principios de enero, pero dependerá de tener el visto bueno de ambas partes', razonó Trigo.

PAÍS IMPORTANTE

La visita del diplomático al país, la segunda de un alto funcionario español a Lima en menos de una semana tras el paso por la capital peruana de la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, sirve para 'mostrar la importancia' que Perú tiene para España, tanto por intereses económicos, como sociales y políticos.

'Tenemos razones suficientes como para querer consolidar y estrechar las relaciones con el Gobierno de Perú, su pueblo y sociedad', indicó Trigo.

Estas visitas han coincidido con los primeros cien días del gobernante peruano en el poder, un período marcado por la incertidumbre, la tensión política y turbulencias causadas tanto por el Ejecutivo presidido Castillo, un maestro rural de izquierdas, como por el Congreso dominado por una oposición conservadora cuyos extremos no aceptan como legítimo el resultado de las elecciones.

'Tenemos que estrechar lazos con las nuevas autoridades políticas del país. Es cierto que se han producido algunos cambios, pero creo que hay una cierta constante: puede decirse que cualquiera que gobierne el Perú siente por España un especial afecto, respeto y considera importante el atender nuestros intereses', afirmó el secretario de Estado.

VOLUNTAD DE LOS PUEBLOS

De este modo, Trigo reafirmó que en democracia 'los cambios en los Gobiernos obedecen a la voluntad de los pueblos que los votan' y que por tanto desde España no se puede más que 'sentirse complacidos de mantener una relación que siempre ha sido buena'.

'Los cambios en la política, por variados e intensos que sean, no afectan a una relación que queremos siempre reverdecer y renovar. Es importante cuando se producen cambios que haya estas visitas para conocer personalmente a los protagonistas de estos cambios. Puedo decir que estos días no he recibido más que parabienes y un trato exquisito por parte de las autoridades muy dispuestas a desbloquear todos los temas que tenemos pendientes', añadió.

Más allá de los contactos políticos con el canciller Maúrtua y su equipo, con los que Trigo repasó 'todos los contenciosos y todos los temas bilaterales donde se articula la relación' entre ambos países, también hubo espacio para tratar temas sociales y culturales.

LENGUA ESPAÑOLA

Así, el secretario de Estado discutió con las autoridades peruanas la realización del próximo Congreso de la Lengua Española, que se celebrará en la ciudad peruana de Arequipa 'en el último tramo de 2022' con la presencia del rey Felipe VI.

Ese encuentro, 'que será una oportunidad de exhibir la importancia y el vigor que tiene el español en el mundo', tendrá como lema el mestizaje, un elemento que Trigo descartó que pueda ser problemático.

'Si hubo una presencia colonizadora que se ha caracterizado por su capacidad para la mezcla, creo es la cultura española.(...). No tenemos ni ahora ni desde hace tiempo el menor inconveniente con el mestizaje, al revés, es un elemento de promoción de la lengua (...) Es una oportunidad de demostrar que España es un país abierto, que el español no tiene un carácter excluyente', culminó. EFE

