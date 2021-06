Caszely: Brereton lee muy bien el fútbol

Santiago de Chile, 19 jun (EFE).- El exdelantero e histórico goleador de la selección chilena, Carlos Humberto Caszely, no se guardó elogios para el ariete chileno-británico Ben Brereton, que marcó el viernes el gol del triunfo en el partido ante Bolivia por Copa América y que, según el exColo Colo, 'lee muy bien el fútbol'.

'Metió una de tres que tuvo, se desmarca muy bien, usa bien la diagonal y es simple siempre para jugar. Me extrañó que en el cabezazo no hiciera el 'saludo a la reina', que es cabecear hacia abajo, pero Lampe es una figura increíble', señaló el exmundialista en entrevista con el diario El Mercurio este sábado.

'El gringo arrastraba marcas, y ayudó a Vargas que anduvo muy bien. Se tiró un poco atrás, le ganó la espalda al lateral izquierdo y por ahí Chile ganó la mayoría de los ataques del primer tiempo. Tácticamente es muy bueno', agregó.

Chile, en su segundo encuentro por el certamen internacional que por estos días se disputa en Brasil, alcanzó su primera victoria ante los dirigidos por César Farías, luego de igualar a uno con Argentina en un duro partido, justamente en el que debutó el delantero del Blackburn Rovers que jugó los últimos 20 minutos.

'Está recién empezando y a veces no lo entienden mucho sus compañeros, porque él hacía la diagonal, marcaba el pase y no le llegaba la pelota. El fútbol inglés es diferente y jugadores chilenos de ese porte no he visto muchos', analizó Caszely.

'El fútbol es de momentos, y el gringo aprovechó el suyo, imagínate, viene de la segunda división de Inglaterra, entra, hace el gol del triunfo, el sueño del pibe, el sueño del gringo. Además definió muy bien, no le pega el pelotazo, se acomoda, levanta la cabeza, mira y le pega con borde interno', concluyó el exjugador, retirado en 1986.

Chile, tras el triunfo ante Bolivia, acumuló cuatro puntos en el Grupo A de Copa América. EFE