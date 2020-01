Catena: 'He sentido una alegría increíble'

Madrid, 24 ene (EFE).- Alejandro Catena, defensa central del Rayo Vallecano, habló acerca de sus sensaciones tras marcar el penalti definitivo de la tanda que dio la clasificación a su equipo para os octavos de final de la Copa del Rey ante el Betis.

'He sentido una alegría increíble. No voy a decir que es algo que no te imaginas porque cuando llegas a un partido así piensas que te puede tocar a ti meter el último o ayudar al equipo de esta forma. Sientes una alegría increíble, ves como la afición disfruta y es algo maravilloso', señaló.

'Estoy muy contento por el equipo, hemos hecho muy buen partido ante un rival de una gran calidad. En el plano individual, contento por volver a jugar, por debutar en Copa y por poder ayudar al equipo con ese gol', declaró.

Sobre el apoyo de la afición, indicó: 'Quizás ha sido un partido vibrante, tanto desde dentro hacia afuera como desde la afición hacia nosotros. Nosotros les hemos transmitido a ellos con nuestra actitud y nuestro juego y ellos igual. La forma en la que han estado animado a nosotros nos ha repercutido y nos ha dado fuerzas'.

Catena mostró su deseo de que en siguiente ronda venga un rival 'de los grandes' y destacó la actitud del equipo: 'Pese al cansancio, que lo hemos acusado como es obvio en la prórroga, hemos decidido que con lo que teníamos íbamos a intentarlo. Hemos seguido asociándonos, hemos intentando llegar arriba y generar ocasiones. Al final hemos tenido esa recompensa. La actitud y el esfuerzo al final ha tenido premio'. EFE

