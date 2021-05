Cavani: 'Emery va a preparar muy bien la final'

Madrid, 24 may (EFE).- El uruguayo Edinson Cavani, delantero del Manchester United, aseguró que Unai Emery, con el que coincidió en el PSG y que ahora dirige al Villarreal, 'va a preparar muy bien' la final de la Liga Europa que ambos conjuntos disputarán este miércoles en Gdansk (Polonia).

'Desde que Unai llegó a París, demostró su pasión por el fútbol. Me gustó mucho su forma de trabajar; es un entrenador que va a trabajar mucho y a preparar muy bien la final de la Europa League. Sin duda, va a analizarla muy bien', explicó en una entrevista a uefa.com.

El goleador uruguayo apuntó que 'son los pequeños detalles los que determinan este tipo de partidos; se ganan en los pequeños aspectos, y para eso hay que estar muy concentrado. Hay que hacer un partido perfecto'. 'Sé que Unai es así: es un entrenador muy trabajador. Y por eso ha ganado títulos y trofeos allí donde ha trabajado', aseguró.

Cavani tratará de aportar su experiencia a los jóvenes como jugador más veterano. 'Hoy en día, soy el jugador más mayor, el más veterano del equipo, y eso me motiva mucho. Me empuja durante los entrenamientos, me empuja cuando estoy a punto de salir a jugar un partido y a competir. Así que intento disfrutar y trabajar duro para mi equipo sin pensar todo el tiempo: 'tengo que dar ejemplo'. Creo que uno da ejemplo con su comportamiento, con su forma de competir, dando lo mejor de sí mismo para su equipo, estando siempre ahí para entrenar, intentando ser el mejor jugador en los entrenamientos', argumentó.

'Llevo muchos años jugando al fútbol, y con diferentes estilos: fútbol italiano, fútbol francés, también cuando me llaman para jugar con mi selección. Adquieres una experiencia que te lleva a disfrutar más cuando tu carrera está más avanzada, a ver cosas que antes no podías. A valorar cosas que antes no valorabas', apuntó el internacional charrúa.

Así mismo, se declaró 'un estudiante de fútbol' y señaló que 'competir es algo que se lleva en la sangre' aunque 'es algo que se puede aprender', 'y que a lo largo de su carrera ha tratado de 'absorber cosas positivas que puedan hacerme mejor jugador, y mejor compañero, y trato de demostrarlo con el equipo'.

Se mostró también encantado con la presencia de aficionados de ambos equipos en la final. 'Siempre he dicho que el fútbol tiene que ver con la gente que lo hace y lo vive con esa pasión que te contagia en un estadio. Es pura pasión durante los 90 minutos. La conexión entre el jugador y el aficionado', dijo.

'Todos estos meses sin aficionados han sido duros. Ha sido una pérdida de lo que es la esencia del fútbol, y creo que el hecho de que ahora los aficionados vuelvan a los estadios poco a poco ayudará mucho, más aún en un equipo como el Manchester United, que tiene una afición ardiente y apasionada. Creo que será genial para ellos. Esperemos que todo vuelva a la normalidad', añadió. EFE