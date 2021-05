Cavani no basta en la vuelta de los aficionados

Londres, 18 may (EFE).- Edinson Cavani, con un gol desde 40 metros, no fue suficiente para que el Manchester United se llevara la victoria contra el Fulham en el partido que supuso la vuelta de los aficionados a Old Trafford (1-1).

Los 'Diablos Rojos', que disfrutaron de 10.000 aficionados más de un año después en su estadio, se adelantaron gracias a una genialidad entre David de Gea, Bruno Fernandes y Cavani. El portero español sacó en largo, Fernandes tocó de primeras de tacón y dejó a Cavani solo en carrera contra el portero. El uruguayo, sin toque previo, levantó la cabeza y elevó la pelota por encima de Areola, logrando un auténtico golazo y celebrándolo enfrente de la hinchada que por fin pudo volver a Old Trafford.

Sin embargo, el United, que dispuso de oportunidades para ello, fue incapaz de cerrar el partido y con ello el subcampeonato de la Premier, al que aún aspira el Leicester City, y el Fulham empató a 15 minutos para el final.

Los 'Cottagers', ya descendidos al Championship, cazaron en una contra al United y Joe Bryan batió de cabeza a De Gea.

El United suma 71 puntos en la Premier, cinco de ventaja respecto al Leicester, que ganando los dos partidos que le quedan podría superarles en el segundo puesto de la clasificación. EFE