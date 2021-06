Cavendish:'Hace un año ni me imaginaba correr el Tour de nuevo'

Redacción deportes, 23 jun (EFE).- El británico Mark Cavendish (Deceuninck Quick Step), ganador de 30 etapas en el Tour, regresa a la carrera francesa como velocista de su equipo, en sustitución del irlandés Sam Bennett, y con más ilusión que nunca, ya que a sus 36 años no esperaba tomar la salida en la 108 edición.

'Ha sido una sorpresa que me llamaran para el Tour de Francia. Me había preparado para cualquier situación, pero fui convocado en el último minuto. La verdad es que no me preparé específicamente para el Tour ', dijo el 'Expreso de Man'.

Ya en Bretaña para empezar el Tour, 'Cav' se encuentra feliz y dispuesto a ayudar para que 'la manada de lobos' siga en su línea de triunfos.

'Es más que un sueño estar al inicio del Tour con el Deceuninck-Quick Step, el 80% del pelotón soñaría con comenzar con este equipo. Si hubiera pensado hace un año que estaría en este lugar ... Tengo ciertas creencias, pero nunca podría haberlas creído ', explicó.

Con 5 victorias en la temporada, Cavendish se encontrará en el Tour con los mejores velocistas del pelotón, lo que dificultará que se pueda acercar a las 34 victorias del legendario Eddy Merckx.

'Hace una semana vencí a gran parte de los velocistas que estarán en el Tour, eso me da confianza. Obviamente lo daré todo, y si seguimos el camino correcto, tendremos las mejores oportunidades. de ganar etapas al esprint', concluyó. EFE