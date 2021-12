Cavendish renueva un año más con el Deceuninck

Redacción deportes, 7 dic (EFE).- El británico Mark Cavendish (Douglas, 36 años), ha prolongado un año más su contrato con el Deceuninck - Quick-Step, el equipo número 1 de la clasificación mundial de la UCI:

De esta forma, 'El Expreso de Man', rubrica una temporada de grandes resultados, ya que al hecho de renovar con la 'Manada de lobos', añade sus 4 triunfos de etapa en el Tour de Francia y el empate a 34 victorias en la 'grande boucle' con la leyenda belga Eddy Merckx.

“Estoy orgulloso y feliz de haber llegado a un nuevo acuerdo con Deceuninck Quick-Step. Hace un año, cuando llegué al equipo, no oculté mi admiración por lo que hace este conjunto y lo contento que estaba de estar de regreso en un grupo de ambiente familiar único. Los últimos 12 meses han sido fenomenales y el apoyo que he tenido me ha emocionado mucho. Tengo muchas ganas de hacer cosas importantes los próximos 12 meses', señaló Cavendish.

Después de haber corrido en el equipo belga de 2013 a 2015, el año 2021 comenzó para 'Cav' ganando la segunda etapa del Tour de Turquía, donde acumularía tres victorias más.

A esto le siguió una victoria en el Tour de Bélgica, pero sus victorias más notables llegaron en el Tour de Francia, una carrera con la que ya tenía una relación histórica.

Al llegar a la edición 2021 del Tour de Francia, Cavendish ya había ganado 30 etapas. Se impuso en la cuarta en Fougères y luego firmó otras tres, lo que lo convirtió en el poseedor del récord conjunto de victorias de etapa del Tour de Francia junto con el gran Eddy Merckx, y el primer en ganar al menos cuatro etapas en seis ediciones diferentes de la carrera.

También llegó a París con el icónico maillot verde por segunda vez en su carrera, estableciendo un récord de la mayor cantidad de años entre dos triunfos de clasificación por puntos, con una diferencia de 10 años. .

El director ejecutivo de Quick-Step, Patrick Lefevere, se refirió a la renovación de Mark Cavendish.

“El mundo entero vio lo que hizo este año. Sin embargo, lo que no vieron es la forma en que habla y lidera dentro del equipo y anima a todos: tenemos un grupo muy unido y Mark siempre encarna ese espíritu, Aunque puede ser él quien cruce la línea con las manos en alto, luego es el primero en reconocer el trabajo que hace el equipo, lo que significa mucho para todos. Estamos más que felices de poder continuar la historia con Mark por un año más”, concluyó. EFE

