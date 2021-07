Cavendish sobrevive a Pirineos y aspira al récord de Merckx y maillot verde

Luz Ardiden (Francia), 15 jul (EFE).- El británico Mark Cavendish (Deceuninck Quick Step) sobrevivió con mucho sufrimiento a las dos etapas pirenaicas de alta montaña salvando el fuera de control, lo que le permitirá en las tres jornadas que restan aspirar a ganar la etapa 35, que supondría batir el récord de Eddy Merckx y vestirse con el maillot verde por punto por segunda vez en su carrera.

Cavendish comentó la jornada de Luz Ardiden y su experiencia en la subida al Tourmalet, uno de los puertos más temidos por los esprinters.

'Podría haber sido más fácil. Fuimos todo el rato a saltos. El BikeExchange aceleró en la subida previa al sprint intermedio y gasté un montón de fuerza para poder llegar a disputarlo. Por suerte, había una escapada por delante y tanto Morkov como yo pudimos puntuar por delante de Matthews. A partir de ahí, mi etapa estaba hecha'.

Después llegó el sufrimiento en el Tourmalet, donde salvó el tipo con la ayuda de todos sus compañeros.

'Luego vino el Tourmalet, una subida que he hecho diez veces en mi vida y en la que siempre he sufrido. Estoy muy agradecido a mis compañero por toda su ayuda; me emociono pensando en todo lo que hemos superado juntos en este Tour de Francia. Me gustaría intentar ganar al menos una etapa más, pero también tener un día sencillo, a ve si es posible mañana'. EFE

