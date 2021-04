Cavendish:'Volver a ganar después de tres años es algo muy bonito'

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- El esprinter británico Mark Cavendish (Deceuninck Quick Step), de 35 años, tuvo un sentimiento 'muy, muy bonito' tras reencontrarse con la victoria en la segunda etapa de la Vuelta a Turquía, más de tres años después de la última vez que levantó los brazos en el Tour de Dubai.

'Es increíble, algo muy, muy bonito. Es súper bonito. Nunca me canso de ese sentimiento. La Vuelta a Turquía no es el Tour de Francia, pero vencer a Jasper Philipsen y André Greipel no es fácil', señaló en meta el 'Expreso de la Isla de Man'.

Cavendish remontó en la recta de meta en la localidad de Konya, después de un buen trabajo de todo su equipo, aunque según explicó el ganador, 'la estrategia no fue la más acertada'.

'No hicimos exactamente lo que queríamos en el equipo, ya que quemamos a muchos compañeros al principio. Estamos aquí solo con seis corredores, ya que Fabio Jakobsen no puede emplearse a fondo en los finales, así que solo tenemos cinco efectivos'.

Cavendish valoró el compromiso de sus compañeros, sobre todo la labor del colombiano Álvaro Hodeg en el últimos kilómetro.

'Teníamos que ser conservadores, pero todos se comprometieron, que es lo principal '. EFE