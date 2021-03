CE condiciona el acuerdo inversiones UE-China a evolución tras las sanciones

Bruselas, 23 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) dijo este martes que la ratificación del acuerdo de inversiones que la Unión Europea (UE) y China firmaron en diciembre dependerá de 'cómo evolucione' la situación con el gigante asiático después de las sanciones que ambos bloques se impusieron el lunes, según la portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Miriam García.

Los ministros de Exteriores de la UE aprobaron el lunes sanciones contra cuatro altos funcionarios chinos y una entidad de la región autónoma de Xinjiang por, entre otros motivos, 'detenciones arbitrarias a gran escala' contra los uigures en esta zona del país.

Entre los sancionados se encuentran el director de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang desde enero de 2021 y vicepresidente del Gobierno Popular de la región autónoma Uygur de Xinjiang, Mingguo Chen.

Como respuesta a esas medidas represivas y casi de forma inmediata, China adoptó sanciones contra diez europeos, cinco de ellos diputados de la Eurocámara, y cuatro entidades.

'Estas sanciones (de China) son inaceptables. Apuntar a eurodiputados e incluso a toda una comisión parlamentaria no ayudará a la hora de crear una relación constructiva con China', aseguró García.

La UE define a China como un socio y a la vez, como un rival sistémico. La portavoz dijo: 'Seguimos convencidos de que por el tamaño de la economía china y su importancia para su crecimiento económico necesitamos continuar construyendo un espacio para la relación económica con China a nivel multilateral y bilateral'.

Y en este sentido, aseguró que 'el acuerdo de inversiones forma parte de las herramientas para equilibrar esta relación económica', pero añadió que 'el interés económico no nos prevendrá de defender los valores, cuando sea necesario, mediante sanciones'.

También Estados Unidos, Reino Unido y Canadá adoptaron el lunes medidas represivas contra China, siguiendo los pasos de la UE.

El portavoz principal de la CE, Eric Mamer, añadió que la UE actúa con 'realismo' y que 'allí donde pensamos que hay una necesidad imperiosa de cooperar con China, como el cambio climático, lo hacemos. Allí dónde pensamos que China no respeta las reglas del orden internacional, adoptamos medidas apropiadas'.

'El hecho de que China no acepte estas sanciones es otra cosa. Si no, no podríamos adoptar nunca sanciones contra nadie porque generalmente las reacciones a las sanciones no son particularmente positivas', dijo Mamer. EFE

drs/lpc/fp

(Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)