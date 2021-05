CE dice que acuerdo de inversiones con China va unido al 'contexto político'

Bruselas, 5 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) recalcó este miércoles que la ratificación del acuerdo de inversiones entre China y la Unión Europea (UE) 'no puede separarse del contexto político más amplio', en un momento en el que Pekín ha impuesto sanciones a ciudadanos europeos, incluidos eurodiputados.

China adoptó esas medidas punitivas como represalia por las sanciones que el club comunitario impuso a Pekín por los supuestos abusos de derechos humanos en el trato a los uigures en la región autónoma de Xinjian.

'No hay un cambio en nuestro enfoque. Lo he mencionado ya varias veces con anterioridad. El proceso de ratificación del acuerdo exhaustivo de inversiones no se puede separar del contexto político más amplio', declaró el vicepresidente económico de la CE, Valdis Dombrovskis, durante una rueda de prensa.

El político letón se expresó en ese sentido después de que se malinterpretaran sus palabras en una entrevista en el que se aseguraba que Dombrovskis había dicho que el proceso de ratificación del pacto con China se había suspendido.

Sin embargo, el propio vicepresidente comunitario indicó en Twitter que no había afirmado exactamente eso.

Hoy destacó que el trabajo técnico sigue en marcha 'para preparar el terreno para la ratificación' del convenio, pero insistió en que dicho proceso de ratificación 'no puede separarse de las dinámicas en evolución de la relación más amplia entre la UE y China'.

'En ese contexto, las sanciones de represalia chinas que se dirigen, entre otros, contra miembros del Parlamento Europeo e incluso contra una subcomisión parlamentaria completa, son inaceptables y lamentables', comentó.

Añadió que las perspectivas y los próximos pasos sobre la ratificación del acuerdo de inversiones 'dependerán de cómo evoluciona la situación'.

Sobre el propio pacto, Dombrovskis aseguró que la narrativa 'subyacente' no ha variado y que sigue siendo 'un elemento importante de la relación bilateral' que ayudará a 'reequilibrar nuestra relación económica asimétrica con China'.

'Es un acuerdo asimétrico en reacción a una situación asimétrica. Hay sustancialmente más compromisos nuevos por parte de China sobre el acceso a mercados, igualdad de condiciones, que los que hay por parte de la UE, y eso es algo que las empresas europeas nos han estado pidiendo durante muchos años cuando se trata de garantizar acceso justo y normas justas de compromiso en el mercado chino', dijo.

El pasado diciembre, la Unión Europea y China llegaron a un principio de acuerdo de inversiones que, una vez en vigor, mejorará el acceso de los inversores europeos al mercado chino y les dará más garantías de competir en igualdad de condiciones con las empresas locales. EFE

