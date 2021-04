CE pide a España que la mitad de los miembros del CGPJ los elijan los jueces

Bruselas, 20 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) celebró este martes la decisión del Gobierno de retirar la reforma que preveía elegir por mayoría simple a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero pidió que al menos la mitad de sus integrantes los decidan los propios jueces y no el Parlamento.

'Es importante que tengamos la oportunidad de ver que hay una decisión para parar la reforma de ir en la dirección equivocada de cambiar la mayoría cualificada por una mayoría simple (...) pero no es suficiente', dijo el comisario de Justicia, Didier Reynders, en un encuentro con algunos medios españoles.

'Pedimos a todas las fuerzas políticas que se comprometan en el futuro a tener une reforma para que al menos la mitad de los miembros del CGPJ los elijan los propios jueces', dijo el comisario, asegurando que ese es el criterio que fijan los estándares europeos.

Mientras tanto, pidió al Gobierno y a la oposición que se pongan de acuerdo para reformar por mayoría cualificada la composición actual del órgano de los jueces y aceptó que mientras no exista a ese acuerdo, el CGPJ no pueda nombrar a nuevos miembros mientras esté en funciones, al haber concluido su mandato en 2018.

'Esa situación temporal', dijo Reynders, 'no nos plantea grandes problemas 'si, sobre todo, hay un compromiso para una reforma estructural' sobre la manera de elegir a los miembros del órgano judicial.

Reynders se expresó así en la misma línea que la que le planteó la vicepresidenta de la CE para Valores y Transparencia, Vera Jourová, al ministro español de Justicia, Juan Carlos Campo, durante la conversación que mantuvieron la víspera.

Jourová le transmitió ayer al ministro que esa reforma está, en principio, en línea con el Estado de derecho, pero destacó que 'hace aún más urgente la necesidad de elegir nuevos miembros del CGPJ'.

Precisamente tras ese encuentro, el Gobierno decidió hoy retirar la reforma que permitía elegir a los miembros del órgano judicial por mayoría simple.

Según explicó Campo, el Ejecutivo ha optado por esta postura para evitar distracciones y centrar todos los esfuerzos en mejorar la eficiencia de la Justicia.

Reynders dijo ser consciente de que en el contexto electoral en que ha vivido la política española en los últimos dos años 'no es fácil discutir reformas estructurales', pero ello 'no es motivo para que no pidamos mejorar la situación', puntualizó.

Además de la reforma del CGPJ, Bruselas también le exige a España que modifique la forma actual de elegir al Fiscal General, que nombra el ministro de Justicia.

Todas estas peticiones están incluidas en el informe que la CE publicó el año pasado sobre la situación del Estado de Derecho en España y que hoy discutieron los ministros de Asuntos Europeos de la Unión Europea (UE), junto a los de Alemania, Francia, Irlanda y Grecia.

Bruselas está preparando ya su segundo informe sobre la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros, para lo que sus expertos están realizando visitas 'virtuales' a cada uno de los Veintisiete, que en el caso de España tendrán lugar a finales de abril.

El Ejecutivo comunitario tiene previsto reunirse con el Gobierno y la oposición, pero también con asociaciones de jueces, dijo Reynders.

De hecho, Bruselas tiene pendiente responder a la carta que le enviaron recientemente tres de las cuatro asociaciones judiciales españolas (APM, Foro Judicial y Francico de Vitoria), en la que expresaban su 'inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España', tras dos iniciativas legislativas de PSOE y Podemos. EFE

drs/cat/mah

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)