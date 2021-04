CE pide un 'equilibrio' para que farmacéuticas cooperen en producción vacunas

Bruselas, 26 abr (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, pidió este lunes encontrar un 'equilibrio' para lograr que las farmacéuticas que tienen los derechos de las vacunas contra la Covid-19 y las empresas con capacidad para producirlas cooperen, sin liberar los derechos de propiedad intelectual.

'Para acelerar la producción de las vacunas no ayuda si solo se liberan los derechos de propiedad intelectual. Se necesita cooperación entre las empresas que tienen el conocimiento para producir estas vacunas y las que pueden proporcionar capacidad adicional para producirlas', dijo Dombrovskis durante una conversación telemática con la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala.

Según declaró el comisario, en un evento organizado por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, las normas de la OMC que regulan la propiedad intelectual 'ofrecen la flexibilidad necesaria para crear las condiciones para que esto ocurra y este es exactamente el equilibrio que necesitamos encontrar'.

Dombrovskis apoyó así la discusión que Okonjo-Iweala planteó hace dos semanas en la OMC, pidiendo encontrar una 'tercera vía' entre países como la India o Sudáfrica, que piden eliminar las patentes de las vacunas, y quienes las defienden a ultranza porque consideran que son el mayor estímulo a la innovación.

La directora general de la OMC consideró hoy que 'no es aceptable que el 80 % de las vacunas se hayan administrado en los países ricos y solo el 0,2 % en países de bajos ingresos' porque 'si no se da acceso a las vacunas a todo el mundo, el mundo no estará seguro'.

Okonjo-Iweala pidió tener 'una mejor distribución' a nivel mundial en la capacidad de producción de las vacunas, que hoy en día se concentra en Norteamérica, Europa y el sudeste asiático.

Según la dirigente nigeriana, países como Bangladesh, Pakistán, Sudáfrica, Indonesia, Latinoamérica podrían ayudar a esa capacidad de producción.

La directora general de la OMC también expresó que 'sería genial' si el Reino Unido y Estados Unidos exportaran vacunas al resto de países y pidió a la Unión Europea (UE) que compartan más dosis producidas en su territorio.

Dombrovskis respondió que la UE debe 'garantizar' que las farmacéuticas cumplan sus compromisos de distribución de vacunas establecidos en los contratos que han firmado con la CE y aseguró que desde que se aprobaron las reglas para limitar la exportación de vacunas, se ha autorizado la entrega de 136 millones de dosis a 43 países. EFE

