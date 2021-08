Ceballos: 'Puedo encajar en el sistema de Ancelotti'

Yokohama (Japón), 7 ago (EFE).- Dani Ceballos regresa a Madrid lesionado de su tobillo izquierdo, tras integrar la selección olímpica que ha conquistado la medalla de plata en los Juegos de Tokio, a la espera de que se resuelva su situación, admitiendo que puede 'encajar en el sistema' de Carlo Ancelotti.

'Seguridad no tenemos de nada, en el fútbol hay que vivir el presente. He dicho alto y claro lo que quiero. Ahora estoy centrado en recuperarme que es lo más importante', analizó sobre su situación personal tras acabar la participación en los Juegos Olímpicos, que se perdió por lesión después de lesionarse en el primer encuentro.

Ceballos ve opciones de quedarse en el Real Madrid con la llegada de un nuevo entrenador como Ancelotti y admitió que tras analizar el sistema de juego del italiano, piensa que va con sus características.

'Ancelotti y Zidane son entrenadores muy diferentes. Con Zizou tuve la oportunidad de entrenar y jugar partidos. Con Carletto no he coincidido todavía. He seguido al Everton en la Premier y jugaba muy bien, con tres centrocampistas. Le gustaba jugar la pelota. Creo que puedo encajar en su sistema', aseguró. EFE

