Ceballos quiere ir a la Eurocopa y los Juegos, con Sergio Ramos

Las Rozas (Madrid), 9 oct (EFE).- Dani Ceballos, centrocampista español del Arsenal, mantiene en pie su deseo de jugar en 2021 la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, pese a que el inicio tardío de las competiciones a apretado aún más el calendario de los clubes, y hacerlo con Sergio Ramos como capitán, de quien dijo 'se ha ganado el derecho a elegir'.

Regresar al Arsenal era el deseo de Dani Ceballos para esta temporada. Ha encontrado en Mikel Arteta el entrenador que le da plena confianza y le permite desarrollarse como jugador lejos de un Real Madrid donde sabía no tendría continuidad con Zinedine Zidane. La necesidad de jugar una temporada que acaba en Eurocopa y Juegos Olímpicos fue clave.

'Cuando te sientas a valorar lo que viene en verano, sabes que tienes que tener un rol importante en tu equipo y tras el confinamiento lo he encontrado con Mikel. Cuando un jugador encuentra un buen posicionamiento dentro y fuera del campo, es lo mejor. Soy completamente feliz en el Arsenal y puedo desarrollar muy juego con total naturalidad', destacó.

Por eso mantiene el sueño de hacer doblete de competiciones grandes el próximo verano. 'Soñar es gratis y la verdad es que todavía es compatible Eurocopa con Juegos porque hay quince días de diferencia', apuntó.

Aunque de momento se centra en el presente. 'Hay que ir paso a paso quemando etapas, pensar en hacer una buena temporada con el Arsenal porque cada convocatoria vemos que tienes que estar a tu mejor nivel para entrar porque es muy difícil hacerlo en el centro del campo de España. Hay que ponérselo difícil a Luis Enrique para la Eurocopa y luego ver la lista de Luis de la Fuente para Tokio'.

Tiene claro Ceballos que quien debe estar si es su deseo en los Juegos Olímpicos es Sergio Ramos. 'Se ha ganado el derecho a decidir, no solo por internacionalidades y superar a Casillas, sino por el rendimiento que está dando. Quiero a Sergio Ramos siempre en mi equipo. Es un líder que siempre te lleva para adelante y no solo en los buenos momentos. En los Juegos me gustaría tenerlo a mi lado'.

En lo personal Ceballos siente un crecimiento continuo en el fútbol inglés. 'El primer año es de transición pero tras el confinamiento se vio el Ceballos que todo queremos. La Premier te lleva al límite en lo físico y técnico, he mejorado muchísimo'.

Eso le llevó a dejar claro al Real Madrid que su deseo era seguir en el Arsenal. 'Lo comenté al terminar la Liga, me dijeron que esperase un mes pero que estaban por la labor. Yo tenía la idea clara de volver a mi club, donde terminé muy bien'.

La selección vive un proceso de renovación con la entrada de jugadores muy jóvenes. Para Ceballos 'no es fruto de la causalidad' y han dado el salto futbolistas que fueron campeones en las categorías inferiores y que 'están dando fruto en la selección nacional' junto a otros aún más jóvenes 'con rendimiento inmediato' como Ansu Fati, Eric García o Ferrán Torres. 'Nos van a aportar mucha frescura al equipo, nos vienen muy bien'.

Por último habló de la sensación del momento, Adama Traoré. 'Compito contra él y lo que realmente me asombra no es su corpulencia física, es lo fácil que se va en uno contra uno en una liga del nivel físico de la Premier. Es un jugador muy difícil de parar y no solo tiene uno contra uno'. EFE