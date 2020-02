Celades: 'A ver si damos la versión buena de fuera de casa'

Redacción deportes, 18 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, Albert Celades, se mostró confiando en que su equipo pueda ofrecer este miércoles en San Siro ante el Atalanta la versión como visitante que ya ha exhibido en otros partidos en la Liga de Campeones, pero que no ha sido así últimamente lejos de Mestalla.

“Nuestro rendimiento fuera últimamente no ha sido bueno pero especialmente en Champions hemos tenido muy buenas actuaciones fuera. Vamos a ver si somos capaces de dar la versión buena fuera, estamos concienciados de la importancia del partido y de la eliminatoria”, señaló en la rueda de prensa previa.

El entrenador lamentó las numerosas bajas que tienen para este encuentro. “Desgraciadamente es una tónica habitual desde que estamos aquí. Nos hemos ido adaptando, la principal pena es que esos jugadores no puedan venir a jugar una eliminatoria de Champions en San Siro y por otra parte es una oportunidad para los que pueden hacerlo”, destacó.

El técnico negó cualquier “mala praxis” médica y señaló que han evaluado también si la forma de entrenar puede ser una de las causas. “No le echamos la culpa a nadie, buscamos soluciones y nos hemos preguntado mucho si tenía que ver con los entrenamientos”, dijo.

Preguntado por las lesiones de Rodrigo Moreno y Francis Coquelin dijo que “no ha podido ser, no han llegado y hay que esperar que se recuperen”. Respecto a la baja de última hora de Kang In, manifestó que sufrió un golpe el lunes y que no parece nada grave.

Celades asumió que tendrán que enfrentarse a un equipo muy ofensivo con una defensa inédita. “Tenemos claro el equipo, ellos son un equipo muy ofensivo, es el máximo goleador de la serie A y está haciendo una temporada fantástica. Tienen mucha alegría para ir hacia arriba y nosotros intentaremos apañarnos y competir lo mejor posible con lo que tenemos”, explicó.

El técnico catalán agradeció el apoyo que tendrán de cerca de 2.300 aficionados en las gradas: “Les digo lo primero que muchas gracias porque es muy importante el apoyo de la gente. Cuando vamos fuera y la gente nos acompaña lo notamos y les diría que disfruten de esto porque hace muchos años que el Valencia no pasaba de la fase de grupos”. EFE

