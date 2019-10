Celades: 'En la segunda parte hemos tenido personalidad y ambición'

Madrid, 19 oct (EFE).- El entrenador del Valencia, Albert Celades, consideró que su equipo tuvo 'personalidad y ambición' en la segunda parte, en la que consiguió empatar el partido contra el Atlético de Madrid (1-1) en el Wanda Metropolitano.

'Jugar aquí contra un rival como este, sabemos la dificultad que conlleva: apenas encaja goles, le hacen poquísimas ocasiones... Sabíamos las dificultades que íbamos a encontrar y el equipo ha respondido estupendamente, en la segunda parte hemos tenido mucha personalidad y mucha ambición al querer ir a por el partido', resumió el entrenador valencianista.

Para Celades su equipo 'inició bien' el partido y salió 'con ambición de querer ganar', pero el Atlético luego tuvo ocasiones y se adelantó con el gol de penalti de Diego Costa.

'En la segunda hemos retocado algunas cosas, pero el mérito es de los jugadores, de lo que ellos hacen en el terreno de juego. En las pizarras es todo fenomenal, pero luego hay que salir a jugar. Yo me quedo con al personalidad que ha tenido el equipo para no pararse e ir a por el partido', añadió.

Más adelante, el entrenador valencianista consideró que hubo 'una parte para cada equipo' en el duelo, ya que el Atlético les puso 'en dificultades' en la primera, pero la 'reacción fantástica' de sus jugadores le hicieron empatar.

'Es cierto que hemos podido marcar algún gol más, pero hay que ser justos, el Atlético también ha tenido sus oportunidades', añadió Celades.

El capitán valencianista Dani Parejo fue el artífice de la igualada al marcar el 1-1, un golazo de falta directa, e incluso pudo marcar otro más en un disparo que desvió el meta esloveno del Atlético Jan Oblak.

'Es un lujo para nosotros tener jugadores así, cuando pasa la pelota por sus pies pasan cosas, pero sobre todo me encanta la personalidad que tiene para sobreponerse a situaciones difíciles. Tantos años que lleva en el club le han curtido mucho y es un lujazo tenerle. Más allá del gol y la situación que ha tenido, es lo que significa para nosotros', elogió Celades a su pupilo.

Con este empate, el Valencia encadena siete partidos sin perder con Celades, tras la derrota en su debut contra el Barcelona (5-2), y el técnico consideró que los resultados 'refuerzan lo que uno quiere' y hacen que todo sea 'más sencillo', así como elogió la 'implicación' y la 'personalidad' de sus jugadores.

Preguntado por la expulsión del centrocampista surcoreano Kang-In Lee por una entrada a destiempo en los últimos minutos del partido, Celades recordó que es 'muy joven' (tiene 18 años) y que tiene que seguir aprendiendo. 'Esto seguramente le ayudará', añadió.

El entrenador valencianista aseguró que él 'defiende el VAR' pero dijo que no les está 'ayudando'. No obstante, no quiso poner objeciones a la actuación del árbitro en el partido.

El estado del centrocampista francés Francis Coquelin se retiró lesionado del partido. 'Ha tenido unas molestias, un problema en el muslo, pero hasta que no le hagan las pruebas. Tampoco he podido saber mucho más', comentó un Celades que se mostró satisfecho de ir recuperando a Geoffrey Kondogbia, que hoy fue titular, así como a Carlos Soler y Kevin Gameiro, que salieron tras el descanso. EFE

1011340