Celades: 'Es el peor partido desde que estoy en el Valencia'

Getafe (Madrid), 8 feb (EFE).- Albert Celades, entrenador del Valencia, aseguró este sábado, después de perder 3-0 ante el Getafe, que su equipo hizo el peor partido desde que es técnico del conjunto ché.

Celades fue autocrítico con la actuación de sus jugadores, que perdieron la oportunidad de colocarse en puestos de Liga de Campeones ante un rival directo por jugar en Europa.

'No hemos competido desde el principio hasta el final. Cuando uno viene a jugar contra un equipo como el Getafe, si no compites, pasa lo que pasa. Es el peor partido sin ninguna duda desde que estoy en el Valencia, Hay que hacer autocrítica. No hemos estado bien y por eso ha pasado esto', comentó.

'El partido ha sido muy malo. No hemos competido en ningún momento. No hemos estado bien en ninguna parte del juego. El Getafe está haciendo una temporada magnífica, es un equipo muy bueno. Si aquí no compites, vas a sufrir mucho', agregó.

Además, manifestó que aunque es verdad que últimamente el Valencia ha tenido 'partidos malos', en ocasiones los ha tenido muy buenos y declaró que no está de acuerdo en que su equipo se esté desinflando.

'Hasta este partido estábamos quintos a dos puntos de la Liga de Campeones. Hay que hacer autocrítica porque hemos estado muy mal. Hemos estado incómodos. No tengo ninguna duda de que ha sido así, desde el principio hasta el final. Hemos estado muy incómodos, muy imprecisos. No hemos dominado ninguna faceta del juego', dijo.

'No sé si es un tropiezo puntual, pero es un tropiezo. Hay mucha igualdad en la Liga. Nos toca ser autocríticos, recuperarnos, levantarnos y recuperarnos porque todavía mucho. No creo que el jugador haya salido desconectado. Poco a poco nos han ido superando. La conclusión final es que nos han superado en todo', concluyó. EFE