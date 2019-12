Celades: 'Ha sido una pena, lo tuvimos tan cerca'

Valencia, 15 dic (EFE).- El técnico del Valencia, Albert Celades, dijo tras el empate de este domingo en Mestalla (1-1) que fue una pena el empate del Real Madrid en el último suspiro del partido después de haber tenido la victoria tan cerca.

'Estamos muy satisfecho con el trabajo de mis jugadores. Es verdad que en la primera parte en la que ha costado, pero en la segunda parte lo hemos hecho muy bien, tuvimos opciones de marcar algún gol más pero llegó esa acción y no pudo ser', dijo Celades.

'Ahora tenemos una semana para descansar y preparar de la mejor manera el próximo partido y acabar el año de la mejor forma posible. Recuperar jugadores que hoy han hecho un gran partido con un gran rival', añadió.

Celades se mostró dolido por la 'sensación' que se les ha quedado por la forma en la que se resolvió el partido. 'No estamos contentos porque lo hemos tenido muy cerca y hemos hecho méritos para ganar. Es verdad que la primera parte nos pusieron en dificultades pero nuestra reacción fue muy buena', comentó.

'Hemos hecho un gran partido. Lo de merecer la victoria o no, al final la realidad es la que es y el partido ha acabado con esa jugada que nos ha hecho tanto daño. No me voy satisfecho porque queremos ganar siempre y creo que hoy nos hemos dejado dos puntos', apuntó.

Además, Celades quiso 'poner en valor' lo que los jugadores están haciendo en una temporada que partido con problemas y realzó la figura del guardameta Jaume Domènech.

'Es una persona muy importante para este vestuario, es uno de los capitanes y siempre está preparado para jugar. No había jugado últimamente y no había tenido suerte en los partidos que había jugado anteriormente, pero independientemente de eso estamos muy contentos con él, y ya lo estábamos antes de que empezase a jugar or la lesión de Cillessen', concluyó. EFE