Celades: 'Salimos reforzados como equipo'

Valencia, 25 ene (EFE).- El entrenador del Valencia, Albert Celades, señaló en rueda de prensa tras el triunfo de su equipo ante el Barcelona que su equipo sale muy reforzado tras esta victoria, que además ha conseguido sin su capitán Dani Parejo y con solo media hora de juego de Rodrigo, su otra estrella.

'Estamos muy contentos. Una victoria ante un equipo como el Barça es muy difícil. Creo que hemos hecho un muy buen partido. Todos sabemos la importancia de Parejo y Rodrigo. Son diferenciales, pero hoy salimos reforzados como grupo y equipo y es una gran noticia', señaló.

'Hemos hecho un partido muy bueno, una primera parte excepcional. Nos hemos podido ir al descanso con más de un gol, pero no hemos podido concretar. En la segunda parte hemos salido con buena mentalidad, hemos hablado de no desfallecer, y al final nos llevamos un justo premio', recalcó.

Sobre la polémica actuación arbitral, que al final del primer tiempo paró un claro contragolpe cuando había concedido la ley de la ventaja y en la segunda anuló extrañamente el que hubiera supuesto el tercer tanto valencianista, Celades reconoció que espera tener más suerte.

'Siempre he sido muy respetuoso con los árbitros, sé que tienen una labor difícil y queremos seguir sin quejarnos de nada, aunque es cierto que ha habido decisiones que no hemos tenido suerte. Hemos hablado algunas cosas con el cuarto árbitro pero prefiero no comentarlas, la verdad', indicó.

A pesar de las numerosas preguntas referidas al futuro de Rodrigo Moreno, el técnico se mostró muy cauto y no quiso dar ni información ni su opinión al respecto.

'Entiendo vuestras preocupaciones por saber lo que está pasando con Rodrigo y otros jugadores, pero no quiero entrar a valorar porque cualquier opinión mía puede cambiar la situación. Le he visto bien, tenía muchas ganas de jugar. No es la primera vez que pasa por esta situación, ya lo pasó este verano, le ha dado normalidad. Hoy ha jugado un rato y es una gran alegría para nosotros', apuntó. EFE