Celades: 'Situaciones como la del primer gol no pueden suceder'

Yeda (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- El entrenador del Valencia Albert Celades reconoció la superioridad del Real Madrid en la Supercopa y lamentó la situación en el primer gol 'que no pueden suceder pero suceden'.

El tanto llegó pasado el cuarto de hora en un saque directo de Tony Kroos que dejó en evidencia al portero Jaume Domenech, mal colocado.

'Es cierto que hasta el 1-0 tampoco estábamos demasiado bien pero el gol nos ha hecho daño por cómo se ha producido. Nos ha costado asimilar ese gol. Son situaciones que no pueden suceder pero suceden', relató el técnico del Valencia.

'No hemos hecho un buen partido ni hemos estado a nuestro nivel. Nos ha costado mucho desde el inicio, defender ese talento del Real Madrid y enlazar jugadas y tener continuidad de juego y la consecuencia es el resultado', resumió Celades.

'No hemos tenido un buen día. Nos ha faltado estar más activo. Cuando juegas contra un equipo como el Real Madrid tienes que tener más actividad. No estuvimos bien con balón ni sin balón. Pero los jugadores se han esforzado hasta el final', indicó el técnico del Valencia, que no se vio sorprendido por el planteamiento del Real Madrid.

'Podía ser así. Fue parecida a la primera media hora de Mestalla. Independientemente de los nombres ha sido algo parecido. 'Es un momento que no es fácil. Se queda mal cuerpo pero hay que seguir hacia adelante y ver lo que viene que es mucho. El partido de Mallorca y pasar página', dijo Celades. EFE