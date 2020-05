Celine Dion, Cher y Pitbull se unen a la campaña de la ONU 'Call for Code'

Nueva York, 27 may (EFE).- Más de medio centenar de estrellas, entre ellas Barbra Streisand, Celine Dion, Cher, Pitbull o Pierce Brosnan, se ha unido a 'Call for Code', la campaña de la ONU lanzada este miércoles para impulsar soluciones tecnológicas que ayuden a los afectados por la pandemia del coronavirus y del cambio climático.

'Este es un problema global, chicos. Unidos venceremos, divididos caeremos. Ahora es cuando tenemos que unir al mundo', dijo Pitbull en un mensaje publicado en Twitter.

Se trata de una iniciativa lanzada por la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en las redes sociales en la que las celebridades y estrellas deportivas y de la moda animarán a las compañías y personas que desarrollan nuevas tecnologías a que creen soluciones para ayudar a las personas más indefensas.

Las 55 personalidades que participan en 'Call for Code' tienen en total más de 1.000 millones de seguidores en las redes sociales.

También forman parte de la iniciativa Ricky Martin, Carlos Vives, Gloria Estefan, Quincy Jones, Ellen DeGeneres, Michael Bublé, Jeff Bridges, los Jonas Brothers, Carole King, Rod Stewart, Gigi Hadid, Kristen Bell, Misty Copeland, Cara Delevigne, Cyndi Lauper, Jason Mraz, One Republic, Rita Wilson o Wiz Khalifa, entre otros.

Bridges, ganador de un Óscar, fue el primero en participar en la campaña en Twitter, Instagram y Facebook con una incisiva foto de un miembro del personal médico, bajo la que insta a 'crear soluciones para las personas más vulnerables del mundo' con la etiqueta #TechForGood (TecnologíaParaElBien).

Desde que el pasado mes de marzo Lady Gaga publicara un video-mensaje en el que pidió a las 'estrellas del rock de la tecnología' que se comprometieran con la causa, cientos de miles de programadores de 165 países se han apuntado al 'Call for Code', que se ha convertido en una de las iniciativas tecnológicas más grandes de la historia.

Las mejores innovaciones tecnológicas serán seleccionadas por un jurado.

Ese panel de jueces está conformado, entre otros, por el expresidente de EE.UU. Bill Clinton; el empresario y presentador de televisión Mark Cuban; el exsecretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido y presidente del Comité Internacional de Rescate, David Miliband; o el director del Centro Nacional de Respuesta ante Desastres y Preparación (NDPRC) de EE.UU., Irwin Redlener.

'Call for Code' también es el nombre de la iniciativa creada en 2018 por David Clark, consejero delegado de 'David Clark Cause', junto con IBM y The Linux Foundation, y recibe el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, encabezada por la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.

Además de los 30 millones de dólares donados inicialmente por IBM a lo largo de cinco años para apoyar 'Call for Code' y otros 25 millones que añadió después, apoyan la campaña importantes corporaciones, entre ellas Verizon, Arrow Electronics y Persistent Systems.

'Estamos muy agradecidos por el apoyo de estas conocidas celebridades, nuestro jurado, nuestras organizaciones asociadas y nuestros sponsors, y damos las gracias sinceramente a Lady Gaga por inspirar a los programadores y a los innovadores a responder a nuestra llamada', dijo en un comunicado Clark. EFE

