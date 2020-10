Centenares de ONG piden cambio de rumbo de la política migratoria europea

Atenas, 8 oct (EFE).- Centenares de organizaciones europeas han firmado una declaración conjunta que pide un cambio de rumbo de la política migratoria de la Unión Europea y la descongestión 'urgente' de las islas del Egeo, un mes después de los incendios que devastaron el campo de Moria en la isla griega de Lesbos,.

Las 450 organizaciones y los 166.000 ciudadanos europeos que se sumaron a la campaña que promueven las organizaciones no gubernamentales (ONG) Europe Must Act, Help Refugees, Legal Centre Lesvos, Lesvos Solidarity, Médicos Sin Fronteras, Refugee Rights Europe y Still I Rise lamentan que el Pacto Migratorio que propuso la Comisión Europea el mes pasado, 'parece afianzar las mismas políticas que han causado años de sufrimiento en las islas'.

Además, instan a los líderes de la UE 'a abandonar las propuestas de atrincherar instalaciones fronterizas en toda Europa'.'Nunca más significa nunca más', aseveran.

La petición destaca que el nuevo campo de Lesbos, que se construyó 'apresuradamente' en un antiguo campo de tiro junto al mar y está expuesto a los elementos recuerda 'la miseria' que caracterizó el centro de recepción e identificación de Moria.

Los firmantes recalcan que hombres, mujeres y niños duermen en tiendas de campaña sobre colchonetas, no hay agua corriente, tampoco duchas y solo hay pocos baños químicos, mientras la comida se distribuye solo una vez al día.

Además, destacan que los refugiados que viven en los campos de las islas de Quíos, Samos, Leros y Kos 'están igualmente atrapadas y hacinadas en condiciones inhumanas' y recuerdan que en Samos más de 4.300 personas viven en un campo construido para 650.

Las ONG lamentan asimismo que bajo estas condiciones es imposible que los residentes de los campos sigan medidas preventivas, como el distanciamiento físico y la limpieza personal, contra la pandemia del coronavirus, mientras, por parte de las autoridades, no existe ningún plan de respuesta médica adecuado.

Según las ONG que promueven esta campaña, desde los incendios que destruyeron el campo de Moria más de medio millón de ciudadanos han firmado llamamientos semejantes y citan como ejemplos las de SeeBrücke y de Amnistía Internacional.EFE