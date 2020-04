Centeno prevé desplome histórico del PIB de Portugal este trimestre

Lisboa, 13 abr (EFE).- El ministro de Finanzas portugués, Mário Centeno, prevé que el PIB de Portugal sufra un desplome histórico en el segundo trimestre debido al coronavirus, que podrá multiplicar por cuatro o cinco la máxima caída registrada hasta ahora.

'El segundo trimestre tendrá una variación homóloga respecto al del año pasado de una magnitud que será con certeza próxima a cuatro o cinco veces el máximo de lo que hemos visto a Portugal caer en un trimestre', dijo hoy durante una entrevista en la cadena lusa TVI.

Aunque no quiso avanzar un dato concreto, recordó que en el cuarto trimestre de 2012 se registró una caída del 4,3 %.

No obstante, el también presidente del Eurogrupo consideró que en el acumulado del año la caída no alcanzará los dos dígitos y señaló que, con los datos que manejan hasta ahora, por cada 30 días laborables que la economía está parada, el PIB pierde un 6,5 %.

Pero ese impacto por cada 30 días no es 'lineal', avisó el ministro, al explicar que se va deteriorando según pasa el tiempo.

'Presentaremos cifras en breve', dijo Centeno, quien consideró que Portugal podrá volver a registrar un crecimiento semejante al de 2019 -cuando el PIB avanzó un 2,2 %- en un plazo de dos años.

Cuestionado sobre medidas que se pueden tomar a raíz de la pandemia, el ministro de Finanzas no descartó la nacionalización de la aerolínea TAP -de la que el Estado es propietario del 50 % del capital-, aunque matizó que hay muchas formas de abordar el golpe que está sufriendo la compañía.

'No vamos a retirar ninguna posibilidad de encima de la mesa. Pero hay muchas formas de intervenir en TAP que no pasan por ahí', dijo Centeno, quien señaló que no sería 'correcto' decir que una medida es 'tabú' cuando ministros de Finanzas de otros países europeos están tomando decisiones que hace mes y medio parecían impensables.

Portugal, en estado de emergencia desde mediados de marzo y que posiblemente se prolongará al menos hasta mayo, suma casi 17.000 contagios y ha registrado 535 fallecidos por la COVID-19. EFE