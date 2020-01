Centroamérica y México coordinan acciones para proteger a los migrantes

Tegucigalpa, 16 ene (EFE).- La vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, dijo este jueves que su país coordinará acciones con El Salvador, Guatemala y México para proteger a los migrantes, a los que instó a no 'exponerse' ellos ni a sus hijos.

Jerez indicó que sostendrá hoy una conversación vía videoconferencia con autoridades de El Salvador, Guatemala y México para coordinar acciones orientadas a 'brindarle protección' a los inmigrantes sin importar 'el lugar donde se encuentren'.

'Cada país va a aplicar sus leyes, aquella persona que no porte sus documentos no va a pasar, no va a ingresar a estos países, así que aquel que vaya con un niño que no lleva su pasaporte, que no lleva su visa, que no lleva los documentos en orden, van a ser devueltos a nuestro territorio”, subrayó la vicecanciller, según señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La migración es un 'tema humano, sabemos que hay muchos requerimientos dentro del país, personas que quieren mejorar su calidad de vida y que tenemos que ir trabajando paso a paso para que nuestra gente no se arriesgue, no haga esta ruta migratoria, pues es altamente peligrosa”, enfatizó.

Según el Instituto Nacional de Migración de Honduras, más de 800 hondureños, muchos de ellos menores de edad, cruzaron entre ayer y hoy hacia Guatemala, como parte de una caravana, mientras que cifras de organismos de derechos humanos cifran en alrededor de 2.000 a los migrantes.

Jerez instó a los padres de familia a no 'exponerse' ellos ni a sus hijos a los 'peligros' de migrar de forma irregular hacia Estados Unidos, país que ha endurecido las leyes migratorias para evitar la llegada de extranjeros indocumentados.

Agregó que autoridades de la Cancillería hondureña han mantenido comunicación 'permanente' con los embajadores de Honduras en Guatemala, Mario Fortín, y en México, Alden Rivera, para dar seguimiento a la caravana de comenzó a salir el martes por la noche desde la central de autobuses interurbanos de San Pedro Sula, norte del país.

Los hondureños que pretenden llegar hasta Estados Unidos no ignoran el riesgo de no poder pasar de México, cuyo Gobierno avisó el miércoles que no entregará salvoconductos para que los miembros de la nueva caravana puedan atravesar el país con destino a la tierra del denominado 'sueño americano'. EFE