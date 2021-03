Cerezo: 'Yo estoy en contra del VAR siempre'

Madrid, 7 mar (EFE).- El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se declaró 'en contra del VAR (videoarbitraje) siempre' después del derbi en el que su equipo empató por 1-1 contra el Real Madrid, en el que el conjunto blanco reclamó penalti por mano de Felipe, que el árbitro Hernández Hernández desestimó.

'Yo no soy del VAR, ni del VAR de la tele ni del de la bebida. A mí me gusta el VAR cuando es justo, equitativo y saludable, en este caso no es ni justo ni equitativo, y no por esta acción que me parece una tontería, los que manejan el VAR saben lo que tienen que hacer y lo harán, pero yo estoy en contra el VAR siempre', opinó Cerezo en declaraciones a 'Movistar+' tras el partido.

El Real Madrid reclamó penalti por un balón que golpeó en la mano de Felipe, que la tenía despegada del cuerpo mientras saltaba al remate de cabeza. Alejandro Hernández Hernández, después de ser alertado por el VAR, acudió a ver la jugada al monitor y decidió no pitar penalti.

Respecto al empate, Cerezo dijo que el título de Liga está 'más al alcance' del Atlético con el empate. 'Ha sido un partido bonito, entretenido, hemos tenido muchísimas ocasiones de marcar, el Madrid ha llegado dos veces y ha marcado un gol, nosotros hemos metido un gol, así que el empate es normal', dijo.

'La Liga ahora mismo está dura, fuerte, somos uno de los candidatos indiscutiblemente porque seguimos los primeros, tenemos un partido menos y si el miércoles tenemos la suerte de ganar al Bilbao las cosas se verán de otra manera', dijo. 'LaLiga la ganan los mejores, el Atlético va el número uno y es el mejor', añadió. EFE.

