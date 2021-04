Cervera: “Cala me ha asegurado que no ha insultado a Diakhaby”

Cádiz, 4 abr (EFE).- El técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, afirmó tras el triunfo por 2-1 frente al Valencia que su jugador Juan Cala le ha asegurado que 'en ningún momento' ha 'insultado' al valencianista Mouctar Diakhaby, como indicó a sus compañeros el defensa francés y ello propició la retirada temporal del campo del equipo visitante en el minuto 32 del partido.

“Creo a mi jugador. Nosotros cometemos muchísimos errores, pero somos un equipo muy leal y esas cosas no las hacemos”, manifestó en rueda de prensa el técnico cadista.

Cervera insistió en que cree en las palabras que le ha trasladado Juan Cala y explicó que, después de que éste le pidiera hablar con él durante el descanso, lo sustituyó en el intermedio del encuentro porque “tenía una tarjeta” amarilla y por 'toda la situación” generada.

'Cala no me ha dicho que no le haya dicho nada (a Diakhaby), sino que no le ha insultado. Sólo que ha habido un lance de juego con él”, precisó el preparador del Cádiz.

Añadió que ha hablado sobre este asunto con conocidos suyos que tiene en el Valencia, a quienes dijo que les ha reiterado que él tiene que 'creer' la versión de Cala.

“No me gustaría que se volviera a repetir esto, el fútbol es un deporte muy noble”, recalcó Cervera. EFE

1011383