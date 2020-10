Cervera: “Nos hemos merecido la victoria”

Madrid, 17 oct (EFE).- Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, analizó la histórica victoria de su equipo frente al Real Madrid (0-1), la primera de la historia como visitante frente al conjunto blanco, asegurando que, aunque no sabe si han sido “mejores”, sí cree que se la han “merecido” y consideró que el triunfo llegó gracias a defender bien.

“En números cómo ocasiones, disparos... seguro que hemos sido superiores; pero en posesión no. Hemos ganado el partido y es lo que veníamos a hacer. Seguramente ellos han manejado el balón, pero nunca han estado cómodos. No sé si hemos sido mejores, pero estoy seguro de que nos hemos merecido la victoria”, declaró en rueda de prensa.

“Considero que, y es la verdad, hemos ganado porque hemos defendido bien. Atacar bien no hemos atacado bien, hemos podido meter cinco goles y solo hemos metido uno. Que se me catalogue como defensivo me trae sin cuidado, porque es una parte del fútbol y hay que hacerla igual de bien”, continuó.

Un Cádiz que firmó una gran primera mitad en la que dispuso de hasta seis ocasiones de cara a la portería del belga Thibaut Courtois: “La primera parte ha sido un poco lo que pensábamos. El Madrid es un equipo que ataca con mucho y defiende con poco pero incluso así le da para ganar los partidos porque los que atacan y los que defienden son muy buenos. Intentamos defender con tantos como ellos atacaran y buscar si teníamos la suerte de cogerles con alguna contra. Lo hemos hecho bien”, analizó.

El técnico del conjunto andaluz explicó su decisión de salir con dos delanteros de inicio: “Esta mañana después de comer nos reunimos en mi habitación todo el cuerpo técnico. Yo ya estaba casi convencido de jugar así, pero el resto me han convencido más y pensábamos que era la mejor manera”, desveló.

Una victoria del Cádiz que les hace sumar diez puntos en las primeras seis jornadas: “Ya tenemos camino recorrido porque a nadie se le escapa que nuestra misión es salvar la categoría. A la afición le digo que disfrute, que esté orgullosa de su equipo. Otras veces son victorias que no tienen repercusión, pero hoy con el Madrid sin haber perdido en tanto tiempo y quedándose a cero es de gran alegría; celebrarlo en la medida que se pueda”, dijo Cervera. EFE

