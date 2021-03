César Charlone y el 'regalo' de documentar los 15 años de Vázquez y Mujica

Alejandro Prieto

Montevideo, 20 mar (EFE).- Una llamada alcanzó para convencer al cineasta uruguayo César Charlone de aceptar lo que considera uno de los mejores regalos de su carrera: plasmar en la gran pantalla el período de 15 años que, a raíz de la primera victoria de Tabaré Vázquez en 2005, cambió la historia política de Uruguay.

Radicado en Brasil y colaborador habitual de Fernando Meirelles, el regreso de Charlone al 'paisito' durante la pandemia tuvo un impulso particular: recibió hace poco más de un año una propuesta de Martín Papich, exdirector de la Dirección del Cine y Audiovisual Nacional (ICAU), y el sí fue tan rotundo que al día siguiente ya quería empezar a filmar.

Como asegura en una entrevista con Efe en su casa en Montevideo el realizador de 71 años, nominado al Óscar en 2004 como director de fotografía de la aclamada 'Cidade de Deus', el proyecto, que considera entre 'los mejores regalos' que le han dado, le encantó y quiso ponerse manos a la obra cuanto antes.

'Justo yo venía para acá y le digo: 'me llevo la cámara y empezamos mañana'. De hecho vine con mi camarita, con la cual ya he hecho otros documentales, la he usado en películas por ahí, y empezamos a filmar', detalla el director de fotografía de 'The Constant Gardener' (2005) y 'Blindness' (2008).

QUE LO CUENTE LA GENTE

Quizá sea imposible contar en un solo filme el camino que recorrió en Uruguay la coalición izquierdista Frente Amplio (FA), en la que se unieron socialistas, comunistas, democristianos e independientes -y después exguerrilleros-, en sus 50 años de vida, cumplidos en febrero pasado.

Pero en el período que abarcan los Gobiernos de Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y José Mujica (2010-2015), el equipo de Charlone halla tierra fértil para el relato de 'Doc FA 15', nombre provisional del documental que, puntualiza, será de carácter 'abierto' y 'colectivo'.

'Queremos que lo cuente la gente. La gente, la base y también los líderes, entonces entrevistamos a Tabaré (Vázquez), al Pepe (Mujica), a especialistas y con ellos iremos haciendo un relato reflexivo sobre lo que fue (el período), la importancia que tuvo para cambiar la historia del Uruguay en un montón de cosas', enfatiza.

Como adelanta Charlone, el filme contará con una entrevista a Vázquez poco tiempo antes de su fallecimiento por cáncer el 6 de diciembre de 2020; y, además de imágenes de archivo institucionales, incluirá los registros caseros de militantes.

'Creo que está bueno eso porque no conozco otros casos de películas que se hayan hecho así (...) como una memoria colectiva, y ahí está el trabajo nuestro de coserlos, enhebrarlo y convertirlo en un único relato', destaca el director de cintas como 'El baño del papa' (2007) o 'Artigas: La Redota' (2011).

PROYECTO DE LARGO ALCANCE

Como asegura Papich, productor ejecutivo del documental cuya campaña de recaudación por crowdfunding (micromecenazgo) se lanzó esta semana, un proyecto así de ambicioso busca un público más amplio y, para ello, hacía falta una batuta como la de Charlone.

Según el exdirector del ICAU, este proyecto colaborativo -cuya meta de fondos es 100.000 dólares- y en coproducción con la argentina Aleph Media facilita apostar con fuerza a un mercado internacional.

Por su parte, Charlone subraya que uno de los objetivos que tendrá el documental será ubicar en el contexto internacional el auge de los gobiernos del FA y el porqué de la derrota electoral que este sufrió en 2019 ante la coalición conservadora que hoy gobierna bajo la Presidencia de Luis Lacalle Pou.

'Yo en 2016 estaba hospedado en el Palacio presidencial de (la entonces mandataria brasileña) Dilma Rousseff acompañando el 'impeachment' de ella y entendiendo que todo eso era producto de una ola conservadora que barrió', apunta el cineasta, quien añade que esto comenzó con el 'brexit' en Reino Unido, se extendió por el mundo y Uruguay no pudo quedar por fuera.

15 AÑOS DE CONQUISTAS

Preguntado por los logros que más destaca de los tres mandatos frenteamplistas, Charlone no se decide por uno pero ilustra con breves anécdotas algunas consecuencias que las políticas sociales implementadas en esos 15 años han tenido en el pueblo uruguayo.

El cineasta apunta, por ejemplo, que una amiga suya se sorprendió por la cantidad de autos que llenó un sitio cercano a su trabajo y, al acercarse, supo que eran los vehículos de todos los obreros que trabajaban en una construcción cercana.

A su vez, en el plano cultural, el director asegura que son muchos los avances y observa que el cine uruguayo creció de la mano de políticas implementadas en el período.

'El otro día un amigo brasilero conversando me dice: 'Ah, ustedes uruguayos nos están robando todo el trabajo, Amazon no va a hacer ninguna serie en Brasil y va a hacer tres series en Uruguay'', expone.

En esa línea, Papich afirma que Uruguay se colocó en el mapa como destino de grandes producciones audiovisuales.

'Hoy lo que se ve en las calles de Montevideo y algunos lugares de Uruguay con respecto al trabajo que se está desarrollando con plataformas, series, tiene que ver con un proceso que da como resultado todo esto', concluye. EFE